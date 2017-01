Obljuba gradnje okoli 1500 kilometrov (za ostalih 1500 kilometrov naj bi poskrbele ovire v naravi) dolgega »mogočnega« zidu je bila ena od ključnih točk Trumpove predvolilne kampanje. Njegovi podporniki so bili navdušeni, saj so prepričani, da jim Mehičani, posiljevalci, morilci in kriminalci, kakor jih je večkrat opisal sedanji predsednik, kradejo službe in s tem denar, nasprotniki pa osupli nad idejo, s katero bi upočasnil, če že ne ustavil pritok ilegalnih priseljencev iz Mehike.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 January 2017

Za dodatno varnost naj bi na mejo poslal še 5000 predstavnikov varnostnih sil. Ocene stroškov gradnje se zelo razlikujejo – Trump je februarja lani za televizijo MSNBC napovedal, da bi bilo dovolj že osem milijard dolarjev, medtem ko je poročilo Ameriškega inštituta za migracijsko politiko pokazalo, da bi stala med 15 in 25 milijardami dolarjev, za letne stroške vzdrževanja pa naj bi namenili okoli 700 milijonov dolarjev.

Mexico will pay for the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2016

In kdo naj bi plačal gradnjo zidu? Trump pravi, da bo račun poravnala Mehika. Po Trumpovem mnenju ima Amerika več možnosti, da Mehiko prisili k povrnitvi stroškov gradnje (ker bi zid rad začel graditi že aprila, bo zanj namenil davkoplačevalski denar). Ena je, da bi nakazila iz ZDA v Mehiko dodatno obdavčili, druga, da bi povišali ceno vize za mehiške državljane. »Če imaš kaj pojma o pogajanjih, je to možno doseči. Če pa se pogaja skupina klovnov, potem pa ne,« je bil jasen v preteklosti. Mehika se z njegovim načrtom ne strinja, predsednik Enrique Pena Nieto je že večkrat kategorično zanikal kakršnokoli možnost izpeljave takšnega načrta.

Na meji med Mehiko in ZDA ponekod že stoji ograja. (Foto: Reuters)

Med odloki, ki naj bi jih Trump podpisal še ta teden, naj bi bila še začasna prepoved vstopa v državo za večino beguncev ter začasno ukinitev izdaje viz za državljane Sirije, Jemna, Iraka in sedmih afriških držav. Za prebivalce muslimanskih držav Srednjega vzhoda in Afrike naj bi vzpostavili še veliko bolj stroge varnostne preglede. Med predvolilno kampanjo je Trump sicer večkrat predlagal (začasno) prepoved vstopa vseh muslimanov v državo, saj bi tako Američane zavarovali pred džihadističnimi napadi.