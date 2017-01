Morda smo res morali počakati do inavguracije, a vendarle so se s starimi fotografijami in spomini domačim tabloidom začeli javljati tisti, ki so se dejansko družili z Melanio Trump, takrat še Knavs. Če sta Žan Mahnič in Sevničan Tomaž Lisec, ki ve, kdo so njeni starši, odšla na večerjo s slovensko tematiko, na kateri Melanie sploh ni bilo, pa so za Novo spregovorili trije mladci, ki so se s takrat še manekenko zabavali po domačih diskotekah. In to leta 1988 v Bizoviku.

O tem, da je bila Melania takrat »zabavna, simpatična in luštna« ter zadržana in prijazna, sta povedala frizerja Mitja Sojer in Saša Mali, Denis Papič pa se je pohvalil, da je prišla na njegov 18. rojstni dan, na katerega je povabil sto ljudi, na njem pa je imel svojo modno revijo tudi Milan Gačanović. Saša Mali se je pohvalil, da je Melanio ostrigel za prireditev Obraz leta 1992, na kateri je zasedla drugo mesto, zmagala pa je Martina Kajfež, pozneje dekle Jana Plestenjaka.

Trumpa naučila srbskih kletvic Bolj sočnih zgodbic iz Bizovika leta 1988 žal niso objavili, so pa zato pri Suzy objavili nekaj najbolj zanimivih podatkov o Melaniinem možu Donaldu. Ta naj bi sovražil rokovanje, a oboževal sarme. Teh mu sicer ni predstavila Melania, temveč Milka Milisavljević, Srbkinja, ki je bila konec osemdesetih let prejšnjega stoletja varuška Trumpovih otrok Erica, Donalda mlajšega in Ivanke. Torej takrat, ko se je Melania še zabavala v diskoteki Super Li v Bizoviku. Za srbske medije naj bi Milisavljevićeva povedala: »Je človek, ki ima rad ljudi. Rad ima Srbijo, srbski narod in seveda srbske ženske… Oboževal je moje sarme in polnjene paprike… In naučila sem ga tudi nekaj srbskih kletvic.«

Prostovoljno potenje v zakonu in okušanje Monikinih čarov Medtem ko bodo pri Trumpovih zakonske težave lahko reševali s sarmo, pa pri družini Boštjana Romiha prisegajo na prostovoljno potenje. Zakonca Romih sta za revijo Suzy spregovorila tudi o svojem odnosu, za katerega priljubljeni voditelj televizijskih oddaj meni, da ne more in ne sme biti kot služba. »Naj bo zatočišče, varno gnezdo, prostor razumevanja, sprejemanja in naj bo tudi žur, razigranost, vrtiljak, plesišče in potovanje. In intima, čutnost, užitek, spletanje bližine. Ne pravim, da vse to ne zahteva truda. Ampak pri partnerstvu se potimo prostovoljno in z veseljem.« Kar naenkrat se priprava sarm in polnjenih paprika zdi bolj preprosta. V rumenem tisku še vedno odmeva sveža romanca med Filipom Flisarjem in hčerko župana Zavrča Moniko Vuk. V Novi so razkrili, da naj bi Monika dlje časa »svoje niti razpredala proti Filipu, ampak je ta nekako ni jemal resno. Očitno je bila dovolj vztrajna.« Dodali so, da ima Monika rada športnike. »Prvak v jetskiju Rok Florjančič je tudi okusil Monikine čare,« so zapisali pa tudi citirali izjavo svojega vira, da je Monika »precej ljubosumna in posesivna pri svojih partnerjih. Vprašanje pa je, ali bo to zdržal tudi Filip.«