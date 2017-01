Predstavljamo vam nekaj preverjenih načinov, kako se lahko s feng šujem poigrate v svojem domu in se obenem ponašate s svojimi dizajnerskimi veščinami.

Poiščite poveljniško točko prostora Vsak prostor ima »poveljniško« mesto, ki je po feng šuju ključ do sreče in dobrega zdravja. Ozrite se za točko, ki je najbolj oddaljena od vrat in gleda na vhod (običajno diagonalno). To je najboljše mesto za posteljo, pisalno mizo in celo televizor. Namen poveljniške točke je prevzeti nadzor nad našim življenjem in obenem videti, kaj prihaja nad nas – tako v dobesednem kot metaforičnem smislu. Za to starodavno idejo je logična razlaga. Če ne vidimo vrat, ko spimo, ali navsezadnje res mirno počivamo? Kadar ponoči slišimo hrup, se zlahka pomirimo, ko vidimo, da je nočni motilec samo mačka, ki se igra s svojo igračko. Če vam tloris prostora ne dopušča, da bi posteljo postavili tako, da gleda na vrata, obesite na steno ogledalo, v katerem jih lahko vidite. Nikakor pa je ne umestite v neposredno linijo z vrati, kar pomeni, da spite z nogami, usmerjenimi vanje. To je tako znana lega krste oziroma pozicija smrti. Zagotovo nihče noče imeti tovrstne energije v svojem domu.

Naj ima vhod dobro energijo Feng šuj je veda o energiji – preprečevanju slabe in privabljanju dobre. Tudi če menite, da je koncept energije zgolj bavbav, razmislite o tem na osnovni ravni. Ali se v svojem domu počutite dobro ali pa vas naredi nemirne? To je energija. In vsaka energija, bodisi dobra bodisi slaba, se začne na vhodu stanovanja. Če se dom ponaša s privlačnim vhodom, lepimi vrati in živahnim zelenjem, lahko govorimo tako o dobrem dizajnu kot o dobrem feng šuju. Privabite v dom dobro energijo tako, da ustvarite točko dobrodošlice s pomirjujočim umetniškim delom, zelenimi rastlinami in ogledalom. A pazite, da slednje ni obešeno nasproti vhodnih vrat, ker energijo takoj potisne ven. Privlačen vhod po feng šuju pritegne lepo prihodnost.

Uporabite elemente Klasični feng šuj pozna pet elementov: les, ogenj, zemljo, kovino in vodo. Če so pravilno uravnoteženi, predstavljajo vso naravo in ponovno vzpostavijo harmonijo v domu. Ne, ni nam treba dobesedno postaviti lesene veje v prostor, če želimo doseči sozvočje. Uporabimo lahko material, barvo ali teksturo, ki predstavljajo ta element, na primer bambus, bombaž, juto ali sisal. Prav tako ni treba v prostor vnesti zemeljskih oziroma organskih materialov – zadoščajo cvetlični lončki iz terakote ali solne svetilke.

Dodajte zelene rastline Hiša, v kateri ni prav nobenega rastlinja ali pa ga je v njej preveč, ne pomeni dobrega feng šuja. Dodatek zelenja je lahek način za izboljšanje počutja v domu – in prednosti niso omejene samo na feng šuj. Zelene rastline čistijo notranji zrak, zmanjšujejo stres in podarijo domovanju občutek svežine. Premislite pa o tem, da bi jih imeli v spalnici. Feng šuj jih običajno odsvetuje v spalnih prostorih. Razlag za to je več, v bistvu pa strokovnjaki verjamejo, da rastline oddajajo napačno – živo in rastočo energijo, ki lahko poslabša naš spanec.

Znebite se navlake Zaradi navlake je videti dom kot katastrofa, poleg tega zaradi nje vlada slaba energija. Navdušenci nad feng šujem vztrajajo, da se je treba znebiti vseh odvečnih stvari, temu v prid pa govori tudi osnovni občutek za dizajn. Pomembno je, da ohranjamo prostor čist in odprt za vso energijo, ki jo ima za nas vesolje, medtem ko navlaka blokira pozitivno energijo, da bi se neovirano gibala skozi prostore. Ne veste, kako bi začeli? Zavrzite vse, kar vas ne dela srečne, svetujejo strokovnjaki. Sreča in pozitivna energija sta sinonima, zato je smiselno, da je stres povzročajoča navlaka v feng šuju prepovedana.