Če sklepamo po včerajšnjem treningu in kvalifikacijah, se bodo Slovenci težko vmešali v boj za stopničke na današnji tretji tekmi novoletne turneje v Innsbrucku. Na sloviti skakalnici Bergisel bo nastopilo šest Slovencev, a je v včerajšnjih kvalifikacijah Cene Prevc na desetem mestu za najboljšim, Avstrijcem Stefanom Kraftom, zaostal osem metrov. Cene Prevc, ki z nastopi preseneča celo strokovni štab, je bil tako znova glavni v družini, saj sta mu v hrbet gledala slavnejša brata Peter (14. mesto) in Domen (18. mesto). Peter se je znova ujel v pasti skakalnice na Tirolskem, s katero ima težave že večino kariere. Ko je v prvem skoku za trening pristal pri 118,5 metra (37. mesto), je bil v šoku. »Moral bi pokazati več. Le upam lahko, da se bodo stvari izboljšale do tekme. Enostavno me ne obrne dovolj na smuči, da bi se boril za daljavo pri 130 metrih in več, ampak me hitro posesa na doskočišče. Ker se hočem na silo s telesom spraviti v pravi položaj, mi zanihajo še smuči in namesto pridobivanja metrov se nato le še rešujem,« je težave slikovito opisal Peter Prevc, ki je zgovoren tudi takrat, ko mu ne gre po željah.

Pravo nasprotje je s kratkimi odgovori njegov brat Domen, ki znova ni naredil doskoka v telemark (18. mesto), v serijah za trening pa je imel peti (125 m) in 15. izid (121,5 m). »Sem še kar zadovoljen. Preizkušali smo nekatere stvari in se malo igrali, tekem pa se bom lotil resno. Skakalnica mi je zelo všeč, čevelj pa je že bolj uležan,« je izstrelil Domen Prevc. Ni se še odločil, s katerim dresom bo nastopil. V Oberstdorfu je skakal z novim, v Garmischu pa s starim in obrabljenim s tekem v Engelbergu. »Vzel bom tistega, ki mi bo prišel v roke. Bolj pomembno je, da dobro skočim,« je dodal Domen.

Jurij Tepeš (26. mesto) bo začel današnjo tekmo, potem ko je bil včeraj v vseh treh poskusih prezgoden, a je profil skakalnice takšen, da napaka ni hudo kaznovana. »Gleda na to, da Bergisla ne maram, sem tukaj le dvakrat v desetih nastopih osvojil točke, sem lepo napredoval iz skoka v skok. Ne vem, zakaj mi na njej ne gre. Enostavno je grda,« je vtise strnil Jernej Damjan (32. mesto). Anže Semenič (40. mesto) upa, da bo prišel do prvih letošnjih točk.

Boj za zlatega orla je prava psihološka vojna. Potem ko je bil Poljak Kamil Stoch, vodilni v skupnem seštevku, najboljši v obeh serijah za trening (130 m, 130,5 m), je izpustil kvalifikacije in bo danes v dvoboju izzival prvega zasledovalca Krafta. »To je bila bolj odločitev trenerja kot moja. Svetoval mi je, naj hranim energijo za popoldanski trening. Ker mi je Bergisel zelo všeč, bi zelo rad skočil še enkrat, a treba je spoštovati odločitve izkušenejših in nadrejenih,« je pojasnil Kamil Stoch, potem ko so se iz ust nekaterih (slovenskih) strokovnih komentatorjev razširile govorice, da se je tako izognil poljskim novinarjem. V Garmischu je izpustil kvalifikacije, ker je po tekmi v Oberstdorfu prišel v hotel šele opolnoči. Kraft, ki za Stochom zaostaja 8 desetink točke, je z zmago v kvalifikacijah izzval samozavestnega Poljaka. »Po tako dobrem skoku točno vem, kaj moram narediti na tekmi,« je izpostavil Stefan Kraft.

Novoletna turneja v številkah Kvalifikacije za tretjo tekmo novoletne turneje v Innsbrucku: 1. Kraft (Avs) 143,1 (134,5), 2. Kot 139,5 (132), 3. Zyla (oba Pol) 137,7 (130), 4. Hayboeck (Avs) 137 (131), 5. Tande (Nor) 136,6 (132), 6. Eisenbichler (Nem) 136,3 (130), 7. Fettner (Avs) 131,4 (129), 8. Descombes Sevoie (Fra) 129,6 (127), 9. Wellinger (Nem) 128,6 (126,5), 10. C. Prevc 127,7 (126,5), 14. P. Prevc 125,9 (126), 18. D. Prevc 122,8 (127), 26. Tepeš 120,5 (123), 32. Damjan 116,5 (121), 40. Semenič 112,2 (118), 54. Justin (vsi Slo) 102,3 (113). Zanimivejši pari v prvi seriji – 1. par: Tepeš (Slo) – Freitag (Nem), 7. par: Damjan (Slo) – Aigner (Nem), 8. par: Ito (Jap) – D. Prevc (Slo), 12. S. Huber (Avs) – P. Prevc (Slo), 15. par: Semenič (Slo) – Stjernen (Nor), 16. par: Geiger (Nem) – C. Prevc (Slo), 21. par: Kornilov (Rus) – Tande (Nor), 22. par: Freund (Nem) – Hayboeck (Avs), 25. par: Stoch (Pol) – Kraft (Avs).