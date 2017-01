Čeprav je bil včeraj na 65. novoletni turneji v smučarskih skokih edini prost dan, člani slovenske reprezentance niso lenarili. Edina obveznost je bilo druženje tekmovalcev s šestimi slovenskimi poročevalci, ki ga je selektor Goran Janus organiziral bolje kot profesionalni predstavniki za stike z mediji. Slovenski orli so bili izjemno zgovorni, čutiti je bilo dobro vzdušje, ki preveva vso ekipo. Selektor Janus deluje kot oče, 33-letni Jernej Damjan pa kot starejši brat. Niso pogledovali na ure. S prenosnimi telefoni so dokumentirali medijsko dogajanje v avli hotela. Medtem ko je strokovno vodstvo odšlo na kulinarično razvajanje v bližnjo restavracijo, so tekmovalci zavili v nakupovalno središče čez cesto, predvsem pa ostali profesionalci. Vsak je pretegnil mišice s tekom in različnimi vajami ter se pred spanjem sprostil še v savni.

Potem ko je Domen Prevc na prvi tekmi v Oberstdorfu zasedel šele 26. mesto, se je Garmisch-Partenkirchnu s petim mestom znova vrnil med elito. Svojih predstav na nemškem delu noče ocenjevati, ampak to prepušča strokovnjakom, ki se spoznajo na skoke. Eden izmed njih je Gorazd Bertoncelj, trener v mladinski reprezentanci, s katerim opravi večino treningov in je z njim tudi v stiku po telefonu. »Ljudje imajo napačno predstavo, da sem razočaran, ko na dveh tekmah nisem bil povsem na vrhu. Glede mojih uspehov so postali preveč požrešni, da bom zmagal na vsaki tekmi. Na začetku sezone sem dobil tako slabe čevlje, ki smo jih vrnili. Karbon je bil oblikovan napačno in bolečine so bile neznosne, saj je bilo, kot da bi imel nož v čevlju,« je razlagal Domen Prevc, ki ima tokrat za sostanovalca brata Petra. Počasi spet začenja uživati v skokih. Selektor Janus mu je svetoval, naj zdaj predvsem nagaja favoritom, a nad takšno vlogo ni bil posebej navdušen. Kljub tekmovalnim obveznostim na turneji najde čas šolske knjige in zvezke.

Peter Prevc se je z desetim in enajstim mestom zasidral na robu deseterice. »V Garmischu žal nisem nadgradil stabilnosti v skokih, ki se jo dobil v Oberstdorfu. Če si v športu med najboljših deset na svetu, je to spoštovanja vreden dosežek, a malo me žre, ker vem, da sem sposoben več. Na vsakem prizorišču skačem v isto luknjo, to je okrog desetega mesta na tekmi ali treningu. Žal letos ne gre tako kot lani, ko je bilo vse veliko bolj enostavno in spontano. Prišel sem do določene ravni, ki se mora zasidrati v moji glavi, da bom naredil nadgradnjo. Ostati moram potrpežljiv, a je drugače kot takrat, ko sem se vzpenjal proti vrhu. Ni lahko, ker telo in glava ne pokažeta vsega, kar znata. Letos sem se z vrha pomaknil znova na konec ledenika, zato je težje ostati miren, ker točno vem, kako malo je potrebno, da si zelo hitro znova na vrhu,« je besede preudarno izbiral Peter Prevc. Na avstrijskem delu turneje bo skušal napredovati z devetega mesta v skupnem seštevku, predvsem pa uživati. Dodatno spodbudo bo dobil ob polnih tribunah.

Cene Prevc (8. mesto v Oberstdorfu in 24. mesto v Garmischu) je postal tretji mož slovenske reprezentance. Jernej Damjan je z 29. mestom po letu in pol osvojil točke svetovnega pokala. Jurij Tepeš se nikakor ne more spoprijateljiti s skakalnico v Garmischu, a niti ne ve, zakaj.