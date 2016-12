Z dvema serijama za trening (ob 14.45) in kvalifikacijami (ob 16.45) se bo danes v Oberstdorfu začela 65. novoletna turneja v smučarskih skokih. Ker na novoletni turneji v prvi seriji tekmujejo v parih na izpadanje, kvalifikacije ne bodo pomembne le za uvrstitev na tekmo, ampak tudi za določitev tekmeca. Tako bo tudi elitna deseterica, ki ima nastop zagotovljen vnaprej, morala obleči tekmovalni dres, da si zagotovi čim lažjega tekmeca v paru. Slovenski selektor Goran Janus je včeraj na Bavarsko pripeljal sedemčlansko reprezentanco, v kateri so bratje Peter, Domen in Cene Prevc, Jurij Tepeš, Jernej Damjan, Anže Semenič in Rok Justin. Med božičnim premorom so imeli v Planici štiri treninge s po sedmimi skoki na dan in še državno prvenstvo.

»Vztrajam pri napovedi, da smo med favoriti, ki pa jih je zelo veliko. Skakalnice so povsem različne po profilih, zato nas čaka hud boj in napadanje iz dneva v dan. Zadovoljen sem z opravljenim delom v Planici in pripravljenostjo. Najbolj pomembno je, da smo imeli dovolj časa za vadbo. Fantje so v miru naredili več skokov, da so si znova začeli vračati občutke. Preizkusili so nove drese, s katerimi bodo nastopili na turneji. Naredili smo vse, kar je v naši moči, da so dobro pripravljeni. Imamo dobre temelje za optimizem,« je povedal Goran Janus. Najbolj zadovoljen je bil s predstavami na treningu v soboto, ko so fantje lepo napredovali iz skoka v skok.

Posebej za Dnevnik je analiziral pripravljenost najbolj izpostavljenih posameznikov v slovenski vrsti: »Peter Prevc, ki je prikazal v letošnji sezoni zelo širok spekter skokov od dobrih do slabih, ima boljše občutke. Preizkusil je nekatere nove finese, ki so pomembne, da bo lažje tekmoval. Pri njem je bilo vse skupaj videti precej boljše, kot je bilo na zadnjih tekmah, a težko ocenim, kaj to pomeni za turnejo v zelo izenačeni mednarodni konkurenci. Peter nima le novega dresa, ampak tudi smuči, ki so jih izdelali posebej za profile skakalnic, na katerih so štiri tekme turneje. Glede na to, da je Domen Prevc zamenjal čevlje, so bili njegovi skoki solidni. Jurij Tepeš je okreval po bolezni in normalno treniral. Jernej Damjan je skoke z državnega prvenstva prenesel tudi na treninge in je dobro razpoložen. Od Damjana, Semeniča in Justina, ki so novi v ekipi za svetovni pokal, pričakujem, da bodo predvsem uživali.«