Čeprav so se kar trije Slovenci uvrstili med najboljšo deseterico – osmi Cene Prevc, deveti Jurij Tepeš in deseti Peter Prevc –, je bilo po uvodni tekmi 65. novoletne turneje v smučarskih skokih v Oberstdorfu nekaj grenkega priokusa. Potem ko je prvi favorit Domen Prevc imel tretji dosežek poskusne serije, je na tekmi padal iz napake v napako in z dvema skromnima nastopoma zasedel šele 26. mesto ter tako izpadel iz boja za zmago v skupnem seštevku. Za zlatega orla so po prvi četrtini turneje v najboljšem položaju Avstrijec Stefan Kraft, ki ima 2,8 točke prednosti pred Poljakom Kamilom Stochom in že 11,8 točke pred rojakom Michaelom Hayböckom. Kraft je na prvi tekmi turneje zmagal tudi predlani, ko je na koncu zmagal v skupnem seštevku.

Na veliko presenečenje je bil prvo ime slovenske reprezentance Cene Prevc, ki je z osmim mestom dosegel uspeh kariere in čez noč postal glavni v družini. S svojo predstavo je presenetil tudi strokovni štab slovenske reprezentance. »Seveda sem zadovoljen. Tudi sam sem pozitivno presenečen nad uvrstitvijo. Izvedel sem dva takšna skoka, kot sem si želel. Na treningu sem se še malce lovil, vsi naslednji skoki pa so bili nato kar podobni tistemu, kar sem imel v glavi, da moram narediti. Potem ko sem po prvi seriji delil sedmo mesto s Tepešem, pritiska nisem čutil. Ko sem pogledal rezultate, je bilo lepo in rekel sem si, da grem še bolj v napad. Nobena skakalnica se mi še ni zamerila, zato ne pričakujem težav na drugi postaji v Garmisch-Partenkirchnu. Po prvi tekmi sem res najboljši Slovenec, a že jutri je lahko čisto drugače. Vse se lahko obrne. Zdaj se moram spočiti, vse skupaj prespati in upam, da bo v enakem slogu tudi nadaljevanje turneje,« je bil nasmejan 20-letni Cene Prevc.

Peter Prevc se je veselil desetega mesta Jurij Tepeš z devetim mestom ni dosegel le najboljše uvrstitve v sezoni, ampak v karieri na turneji sploh še nikoli prej ni bil med elitno deseterico. »Na kaj takšnega pred začetkom turneje nisem upal niti pomisliti. Po dobrem poskusnem skoku sem začutil priložnost, saj sem natančno vedel, kaj moram storiti. Na tekmi sem izvedel svoja najboljša skoka letošnje sezone. Bila sta takšna, kakršna sem si želel že vso zimo. Ker sem šel v zimo z mirno glavo, lahko lepo stopnjujem svoje predstave. Če si v formi, se ne obremenjuješ s profilom skakalnice. V Oberstdorfu sem imel doslej vedno težave, tokrat pa mi je šlo vse po željah,« je bil vidno zadovoljen Jurij Tepeš. Kako veliko je bilo breme na lanskem zmagovalcu Petru Prevcu, je bilo razvidno, ko se je iskreno in prešerno veselil po obeh skokih, s katerima je zasedel deseto mesto. Predvsem finalni, ki je bil dolg 135 metrov, je bil že skoraj popoln, a trener Goran Janus je seveda ugotovil, da je vedno mogoče tudi boljše. »Finalni skok je bil tisto, za kar skakalec živi. Upam, da se bo še kakšen takšen zgodil na letošnji turneji. Občutki se počasi in lepo vračajo. Potem ko sem bil pred štirinajstimi dnevi v Engelbergu 26. in 33., sem zdaj znova pomirjen in zadovoljen ter grem z dvignjeno glavno naprej. Šel bom iz skoka v skok, iz dneva v dan. Užitek je bilo tekmovati pred polnimi tribunami, na katerih je bilo tudi veliko slovenskih zastav,« je povedal Peter Prevc.

Janus: Peter in Domen Prevc bosta zdaj nagajala favoritom »Zadovoljstvo z grenkim priokusom na lepi tekmi z zelo enakovrednimi razmerami. Veselimo se velikega ekipnega uspeha, saj v Oberstdorfu še nikoli doslej trije Slovenci niso bili med prvo deseterico. Cene Prevc je nastopil odlično. Jurij Tepeš je delal manjše napake. Peter Prevc zelo lepo napreduje iz skoka v skok. Manjkala je le še pika na i z dobrimi skoki Domna Prevca, ki pa je ponavljal stare napake. Teh je toliko, da jih je težko opisati. Preprosto ni šlo. Seveda je malo razočaran, a star je šele sedemnajst let. Čim prej mora pozabiti na tekmo in se osredotočiti na preizkušnjo v Garmischu. Naše možnosti za zlatega orla so bolj ali manj izgubljene, saj so najboljši trije zelo konstantni in ne delajo veliko napak. A v skokih je možno vse. Zdaj smo v položaju, da bomo skušali nagajati favoritom. Pričakujem, da bo Peter rasel iz tekme v tekmo in se vmešal v boj za stopničke že na turneji. V enaki vlogi vidim tudi Domna,« je povedal selektor slovenske reprezentance Goran Janus. Skakalci so se takoj po tekmi preselili v Garmisch-Partenkirchen, kjer bodo v soboto kvalifikacije, v nedeljo pa druga tekma novoletne turneje. Obakrat bo začetek ob 14. uri.