V decembrski javnomnenjski raziskavi Vox populi smo anketirance prosili, da naštejejo do tri osebnosti, ki so zaznamovale leto 2016 v Sloveniji, in enako število osebnosti, ki so pustile pomemben pečat v svetu. Prva tri mesta na domačem seznamu so zasedli športniki. Prepričljivo je v vodstvu zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih Peter Prevc, ki ga je navedlo kar 205 (od 700) vprašanih. Drugo mesto si je prislužila najuspešnejša slovenska alpska smučarka Tina Maze, izpostavilo jo je 55 anketirancev, tretje pa smučarski skakalec, najmlajši izmed bratov Prevc, Domen (44 navedb).

Predsednik Pahor daleč za Petrom Prevcem Prvi politik, predsednik republike Borut Pahor, je šele na četrtem mestu – kot osebnost, ki je pomembno zaznamovala letošnje dogajanje v Sloveniji, ga je navedlo 42 anketirancev. Kot vse kaže, pa bo Pahor opaznejši v prihajajočem letu, saj je že napovedal ponovno kandidaturo za predsednika države. V intervjuju za Radio Slovenija je to napoved povezal z željo, da Slovenija tudi z njegovo vnovično izvolitvijo pokaže, kako postaja stabilnejša država. Na slovenski lestvici so med deseterico še dva politika, premier Miro Cerar je z osemnajstimi navedbami osmi in prvak SDS Janez Janša z dvanajstimi deseti, in trije športniki: svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser, olimpijska prvakinja v judu Tina Trstenjak in alpska smučarka Ilka Štuhec, ki v tej sezoni dosega odlične rezultate. Edinega gospodarstvenika med deseterico, lastnika in direktorja ajdovskega podjetja Pipistrel Iva Boscarola, so vprašani izpostavili 32-krat in se je uvrstil na peto mesto – med Boruta Pahorja in Tima Gajserja. Mimogrede: predsednika manjših koalicijskih strank Karla Erjavca (DeSUS) in Dejana Židana (SD) je omenil le komaj kateri vprašani – prvega pet, drugega pa trije.