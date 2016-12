Prednovoletni čas je primeren za izbore najboljših v iztekajočem se letu. Medtem ko so športni novinarji že sredi decembra odločili, kateri so bili po njihovem mnenju v letu 2016 najboljši, so to storili še Bloudkovi nagrajenci. Mnenja pa se ne razlikujejo prav dosti. Vsaj ne, ko gre za vrh. Tudi v 43. glasovanju Bloudkovih nagrajencev za najboljšega športnika leta sta namreč zmagala smučarski skakalec Peter Prevc in judoistka Tina Trstenjak.

Sanjsko leto Petra Prevca

Prevc je stari znanec izborov za najboljšega športnika. Bloudkovi nagrajenci so ga za najboljšega izbrali že četrtič zapored. V moški konkurenci je daljši niz zaporednih zmag uspel le Bojanu Križaju v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bil najboljši šestkrat zapored, s skupno osmimi lovorikami pa je absolutni rekorder. Pred Prevcem ima še vedno prednost štirih zmag, a glede ne to, da ima orel iz Dolenje vasi šele 24 let, bo zanimivo videti, ali bo ogrozil Križajev rekord. Prevc je zmagal z veliko prednostjo, glasovalce je prepričal s številnimi rekordi – s 15 zmagami v svetovnem pokalu v minuli sezoni in rekordnim številom točk (2303) – ter z zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, prvim mestom na novoletni turneji in naslovom svetovnega prvaka v poletih. Tudi ta trojček pokalov je bil rekorden, kajti pred njim to v eni sezoni ni uspelo še nikomur.

Čeprav ima Prevc za seboj sanjsko leto, je imel precejšnjo konkurenco, kajti jadralec Vasilij Žbogar in kajakaš na divjih vodah Peter Kauzer sta na olimpijskih igrah osvojila srebrni kolajni, to pa je vedno dober argument, ki prepriča marsikaterega glasovalca. Toda tokrat sta se morala olimpionika zadovoljiti z drugim (Kauzer) in tretjim (Žbogar) mestom. Na lestvico sta se uvrstila le še dva. Motokrosist Tim Gajser je dobil dva glasova, ker je navdušil z zmago v skupnem seštevku elitnega razreda MXGP, Primož Roglič pa je en glas dobil predvsem zato, ker je zmagal na eni od etap kolesarske dirke po Italiji, in to na kronometru.