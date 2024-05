Vremenoslovci napovedujejo močan vihar s sunki vetra do 130 kilometrov na uro. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, bi lahko ciklon s seboj prinesel tudi do štiri metre višjo plimo. Ker je večina obalnih območij okoli meter ali dva nad gladino morja, so tovrstne nevihte zelo nevarne za Bangladeš. Oblasti so zaradi tega izdale opozorilo in ukaz za evakuacijo, ribičem pa odsvetovale, da se odpravijo na morje.

Ljudje so se zatekli v začasna zatočišča, ki so jih postavili več kot 4000, pri evakuaciji pa pomaga tudi več deset tisoč prostovoljcev. Kljub preteči nevarnosti nekateri prebivalci ne želijo zapustiti svojih domov, saj se bojijo, da bi jih med njihovo odsotnostjo okradli.

V tem delu sveta so takšni cikloni dokaj pogosti. V enem takšnih leta 1970 je umrlo več kot pol milijona ljudi.