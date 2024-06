Slovenski nogometaši so remi proti Danski prešerno proslavili z navijači, saj so jih obiskali na vseh straneh stadiona, kjer so imeli sedeže. Bili so navdušeni, kako so Slovenci v zadnjih 20 minutah preglasili številčnejše Dance in jim žvižgali, ko je je imel tekmec žogo v svoji posesti. V slačilnici je bilo veselo, ne pa evforično, saj je bil narejen le prvi del načrta k uvrstitvi v osmino finala.

Preberite še: Čeferin obiskal trening slovenskih nogometašev, s Srbijo pričakuje spektakel

👋 Selektor Matjaž Kek je po tekmi pozdravil navijače pred stadionom.#SrceBije 🇸🇮 #EURO2024pic.twitter.com/nyf8MJfll6 — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) June 16, 2024

Po odmoru je prišla na igrišče povsem drugačna Slovenija

V središču zanimanja medijev je bil strelec izenačujočega gola Erik Janža, ki je proti Danski dosegel že drugi zadetek. »Očitno mi Danci ležijo. Gola sem neizmerno vesel. Kapo dol vsej ekipi, resnično smo si zaslužili točko. Glede na zadnjih 20 minut tekme bi morda lahko iztržili tudi več, saj smo imeli še nekaj priložnosti. Točka proti Danski, ki je vrhunska ekipa, je izjemen uspeh. Super začetek in gremo naprej,« je pripovedoval Janža, ki je po golu spontano stekel h klopi, saj je slovenska reprezentanca ena velika družina.

Za Slovenijo je debitiral novembra 2014 proti Kolumbiji, nato pa skoraj za desetletje izginil z zemljevida reprezentance. Kek ga je vrnil v reprezentanco, potem ko je zaradi poškodbe odpadel Gregor Sikošek.

Brez oklevanja je pojasnil, kaj se je med odmorom zgodilo v slačilnici, da je na igrišče prišla povsem drugačna ekipa. »Težava je bila, da so nas Danci potisnili zelo nizko v obrambo. V drugem delu smo jih napadli višje, niso bili več tako kreativni kot v prvem polčasu, ko sta Eriksen in Win prihajala v medprostore in povzročala težave. Ko smo začutili, da lahko igramo tudi mi, se je tehtnica prevesila na našo stran. Hvala bogu, da je moj strel končal v mreži. Lepo je, da smo navdušili izjemno število slovenskih navijačev. Že na ogrevanju smo čutili pozitivno energijo, kocine so mi šle pokonci. V Münchnu jih bo še več in skupaj smo lahko močnejši. Lahko igramo z vsakim, zato se nikogar ne bojimo,« je bil odločen 30-letni Prekmurec, ki ima neverjetno življenjsko zgodbo.

Preberite tudi: Prekmurec Erik Janža je postal specialist za gole proti Danski

Kot otrok je imel težave s preveliko težo, saj je bil visok 150 centimetrov, tehtal pa je kar 80 kilogramov. Na sistematskemu pregledu v šoli je dobil resno opozorilo zdravnice, da mora shujšati, sicer mu srce ne bo utripalo, kot bi moralo. Oče se je lotil projekta hujšanja, tako da mu je sestavljal jedilnike brez kruha, ocvrtih jedi, gaziranih pijač ter se z njim veliko gibal. V osmih mesecih je izgubil 20 kilogramov in tedaj se je začela kariera nogometaša.

Po golu v Stuttgartu mu je telefon pregorel. »Ostajamo trdno na tleh. Najprej se bomo spočili, nato bomo delali dobro naprej ter verjeli v uspeh,« je končal Janža, ki igra na Poljskem, kjer je kapetan kluba Gornik Zabrze.

Šporar je sinu Julijanu predčasno čestital za rojstni dan

Ko je Andraž Šporar prišel v mešano cono na srečanje z novinarji, je bilo prvo vprašanje, kakšna je utrujenost na lestvici od ena do deset. »Devet in pol. Izredno težka tekma, zlasti prvi polčas, v drugem smo bili boljši. Ne le, da lahko igramo proti najboljšim reprezentancam, ampak jih tudi spravimo v njihov kazenski prostor in nadigramo. Remi je pravičen izid. Vso tekmo smo verjeli v gol za izenačenje, ki je glede na naš pritisk visel v zraku. Mi smo imeli priložnosti za zmago, a je treba biti pošten, da nas je Oblak rešil, ko so imeli Danci izjemno priložnost za vodstvo z 2:0. Zdaj moramo premagati Srbijo,« je tekmo videl Andraž Šporar.

Ko je spregovoril o navijačih, je dejal, da bo nov slovenski rekord 12.000 Slovencev na tekmi v tujini zdržal le štiri dni, do tekme s Srbijo v Münchnu. Ker včeraj ni videl sina Julijana, mu je že v nedeljo, torej dan prej, čestital za prvi rojstni dan.

Zvezdnik Danske Christian Eriksen je priznal, da so trenirali akcijo iz avta, po kateri je dosegel vodilni zadetek. »Dosegli smo lep gol v pravem trenutku. V prvem polčasu smo igrali zelo dobro, našli smo prazne prostore in žoga je zelo dobro krožila. Škoda za zapravljene priložnosti,« je menil Christian Eriksen.

*** Ne le, da lahko igramo proti najboljšim reprezentancam, ampak jih tudi spravimo v njihov kazenski prostor in nadigramo. Andraž Šporar, napadalec Slovenije