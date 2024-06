Ruska tiskovna agencija Tass je objavila, da so iz Kremlja sporočili, da se ruski predsednik Putin odpravlja na dvodnevni obisk v Severno Korejo. Z obiskom bo tako Putin izpolnil obljubo, ki jo je dal severnokorejskemu voditelju Kim Jong-unu ob njegovem lanskem obisku v Rusiji. Zahodne države so že lanski Kimov obisk v Rusiji spremljale z zaskrbljenostjo, saj so sumili, da sta se voditelja dogovorila o dobavi orožja. Tako je po navedbah ZDA Severna Koreja lani oktobra Rusiji po morju poslala več kot tisoč zabojnikov z vojaško opremo in strelivom za vojno v Ukrajini, ruske sile pa naj bi severnokorejske balistične rakete kratkega dosega uporabile tudi za napade ukrajinskega ozemlja ob koncu lanskega in v začetku letošnjega leta.

Čeprav sta Rusija in Severna Koreja trdni in zgodovinski zaveznici, bo za Putina to šele njegov drugi predsedniški obisk te države. Prvič je bil tam na obisku leta 2000, ko se je srečal z Unovim očetom - Kim Jong-ilom.

Putin se bo po obisku v Severni Koreji odpravil še na dvodnevni obisk v Vietnam.