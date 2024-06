Začelo se je že v soboto zvečer, ko so policisti in reševalci posredovali na Prapreški poti na Otočcu. Kot so ugotovili, so se sprli 44-letnik, 17-letnik in 26-letnik, med prepirom in pretepom pa naj bi eden izmed njih mahal tudi z nožem. Policisti še preiskujejo vse okoliščine, zaenkrat pa sta mladoletnik in 44-letnik osumljena kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Poškodovani 26-letnik je namreč potreboval zdravniško pomoč.

Streljanje v Gazicah

V nedeljo malo pred polnočjo so se policisti odzvali tudi na prijavo streljanja v Gazicah, že na poti na kraj pa so ustavili sumljivo vozilo, v katerem je sedel vidno opiti 23-letni sopotnik, ki je začel žaliti policiste in jim groziti. Prejel je dve položnici z globo, okoliščine predhodnega streljanja pa še preiskujejo.

V Novem mestu so v nedeljo zvečer morali posredovati celo na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice. Tam je najprej razgrajal 23-letnik, ki je tudi žalil osebje. »Pospremili so ga ven, kjer je bilo več oseb. Ob očitni pomoči alkohola je prišlo do prepira in pretepa med 18-letnikom in 25-letnikom. Ker ni šlo drugače, so policisti uporabili prisilna sredstva in 18-letnika iz okolice Brezja odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Obema pretepačema bodo napisali plačilne naloge,« so sporočili z novomeške policijske uprave.