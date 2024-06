Na dozdajšnjih osmih tekmah lige narodov, na turnirjih v Antalyi in Fukuoki, so slovenski odbojkarji izgubili le eno tekmo, boljša od njih je bila Japonska. S tem so si bolj ali manj že zagotovili nastop na zaključnem turnirju v Lodžu, še pomembneje pa je, da, če gre verjeti matematičnim izračunom, ki so jih objavili na spletnem portalu MMC, tudi nastop v Parizu. Pred zadnjima dvema turnirjema, ob ljubljanskem bo drugi potekal v Manili, je Slovenija med ekipami (na OI je že uvrščenim sedem reprezentanc, osma bo najboljša afriška ekipa, prosta pa so še štiri mesta), ki si še niso zagotovile nastopa na OI, na drugem mestu. Prva je Italija, ki ima 369,30 točke, Slovenija jih ima 335,03, za njo pa so Argentina (302,36), Srbija (250,64) in Kuba (250,64). Dokončen seznam bo znan v ponedeljek, 24. junija.

»Videli smo, da se o tem piše. Če je to res, je to odlično, vendar to ne bo imelo vpliva na našo igro in temu tudi ne posvečamo prevelike pozornosti. Osredotočeni smo zgolj na svojo igro in na tekmi proti Argentini gremo na zmago,« se z matematiko ne želi ukvarjati Tine Urnaut, kapetan slovenskih odbojkarjev, ki bodo v Stožicah igrali z vsemi neposrednimi konkurenti za uvrstitev na olimpijske igre. Že če bodo slovenski odbojkarji proti Argentini osvojili niz, bo to tudi uradno.

»Že dolga leta v naši generaciji vlada motivacija, da se uvrstimo na olimpijske igre. S takšnim pristopom smo tudi šli v ligo narodov in na igrišču pokazali, kakšno voljo imamo priti na olimpijske igre. Poleg tega moramo vedeti, da smo dokaj kakovostna ekipa, in če igramo na visoki ravni, lahko premagujemo vse reprezentance. Veselim se že prve tekme z Argentino, ki je eden izmed zelo neugodnih tekmecev. Želim si, da bi bile Stožice spet polne,« je želja slovenskega blokerja Jana Kozamernika.

Prva zvezdnika argentinske reprezentance, ki je za zdaj v dobrem položaju v boju za Pariz, vendar v nekoliko slabšem v boju za uvrstitev na zaključni turnir lige narodov, sta podajalec Luciano De Cecco in sprejemalec Facundo Conte, v napadu je bil do zdaj najbolj nevaren korektor Bruno Lima, v bloku pa Nicolas Zerba. Medtem ko so slovenski odbojkarji v ligi narodov na drugem mestu, z istim številom zmag kot Italija, so Argentinci s štirimi deveti, po štiri zmage pa imajo tudi Kanadčani in Kubanci, ki so pred njimi.

Slovenskim odbojkarjem se po njihovi vrnitvi iz Japonske pridružil tudi Rok Možič, ki je prestal artroskopijo gležnja. »Imam prilagojen program, naredili smo vse, kar je bilo možno med rehabilitacijo, zdaj pa se počasi vračam na igrišče. Koliko bom lahko pomagal na igrišču, je odvisno tudi od selektorja,« je v pričakovanju svojih prvih letošnjih reprezentančnih tekem 22-letni Možič, ki je pred dnevi z Verono podaljšal pogodbo do leta 2027.

Sicer pa se do nedelje v Ljubljani obeta vrhunska odbojka, kajti ob tekmah slovenskih odbojkarjev bo na sporedu še nekaj vrhunskih predstav. V prvi vrsti to velja za jutrišnjo tekmo med aktualnimi evropskimi prvaki Poljaki in aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani, ki bo ob 20.30. Jutri bosta ob 16.30 med sabo igrala tudi neposredna konkurenta za Pariz, Kuba in Srbija. V Ljubljani bosta igrali še Turčija in Bolgarija. x