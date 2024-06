Pri treh slovenskih državljanih so policisti podporne enote zvezne policijske postaje Freilassing v soboto na avtocestnem mejnem prehodu Schwarzbach našli "značilne pripomočke za nasilno navijaško dogajanje in jih ustrezno prijavili", sporočilo za javnost prenaša Presseportal, hčerinska družba nemške tiskovne agencije dpa.

"Devetindvajsetletni slovenski voznik je izjavil, da si želi s sopotniki v Stuttgartu ogledati nogometno tekmo slovenske reprezentance. Ko so policisti preiskali njegov nahrbtnik, so našli več kot 40 gramov marihuane. Tudi opravljen urinski test za droge je bil pozitiven na THC," so zapisali.

Pri sopotniku so našli tudi nekaj kosov pirotehnike brez ustreznih oznak ter nekaj naglavnih mask oziroma balaklav, so dodali, s čimer obstaja sum kršitve zakona o zborovanju.

Ko so sopotnika pregledali na policijski postaji, so v njegovem spodnjem perilu našli okoli tri grame kokaina in deset gramov marihuane. Moški je osumljen storitve kaznivega dejanja zoper zakon o prepovedanih drogah in kršitve zakona o uživanju konoplje.

Policisti so zasegli vso pirotehniko in drogo, voznik in sopotnik sta osumljena tudi kršitve zakona o razstrelivih. Voznik je osumljen tudi kršitve zakona vožnje pod vplivom opojnih substanc.

"Na podlagi nadzora in ustreznih preiskav je policija vsem trem moškim, ki so znani policiji v Sloveniji, zavrnila vstop v Nemčijo," je še zapisano v sporočilu.

Nemčija je sicer pred evropskim prvenstvom v nogometu in med njim poostrila nadzor na mejnih prehodih v državo.