Zemeljski plaz, ki se je v petek sprožil na odročnem in težko dostopnem terenu, je pod seboj pokopal tudi vso živino, polja, vrtove, uničil je tudi izvire čiste pitne vode, zasutih pa je več kot 150 hiš.

Hundreds are feared dead after a massive landslide in Papua New Guinea's highlands. pic.twitter.com/jLUnpJuTS4 — DW News (@dwnews) May 26, 2024

Še včeraj so lokalne oblasti poročale, da bi bilo lahko pod plazom pokopanih okoli 300 ljudi, danes pa so iz Mednarodne organizacije za migrante sporočili, da je umrlo več kot 670 ljudi. Prebivalci in reševalci se še vedno soočajo z nemogočimi razmerama, saj zemlja še vedno drsi. Lokalne oblasti in reševalne ekipe zato svarijo, da je nevarnost nadaljnjega proženja zemeljskih plazov še vedno velika. Svoje domove pa je moralo na tem področju zapustiti že več kot 1000 ljudi.

