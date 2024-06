Incident se je zgodil v petek zvečer. Prebivalci manjšega mesta Staines-upon-Thames so sredi ulic opazili pobeglo kravo in poklicali na pomoč policijo.

Glede na posnetke, ki so zaokrožili po spletu, se je policijski avtomobil dvakrat namerno zaletel v žival. Na koncu se je 10-mesečna krava zataknila pod vozilom.

"Za to dejanje ne vidim nobene razumne potrebe. Prosil sem za celovito in nujno pojasnilo," se je odzval britanski notranji minister James Cleverly. Zdi se, da gre za nepotrebno uporabo takšnega ukrepa, je dodal.

S policije so zagotovili, da bodo temeljito preučili dogodek, policista pa so zaenkrat premestili na drugo delovno mesto in do zaključka preiskave ne bo opravljal terenskega dela.

Kravo Beau Lucy je po pobegu podrobneje pregledal veterinar, njen lastnik pa je zagotovil, da se počuti bolje.