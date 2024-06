Ni večje časti, kot da nogometni sodnik deli pravico na pomembni tekmi. Na evropskem prvenstvu sta najpomembnejši dve, otvoritvena in finalna. Čast, da sodi otvoritveno, je pripadla Francozu Clementu Turpinu. Ker se je odvijala v eno smer – Nemčija je s 5:1 premagala Škotsko – ni imel težjega dela in jo je odvodil rutinsko. To sploh ne čudi, sodnik najvišje ravni je namreč že 14 let.

Za danes 42-letnega v Oullinsu rojenega sodnika se je mednarodna kariera začela s sojenjem tekem evropske lige, prvi vrhunec pa je doživel, ko je bil med izbranimi sodniki za tekme kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2014. Večno v njegovem spominu bo tudi finalna tekma evropske lige leta 2021 med Villarrealom in Machester Unitedom, ki jo je prav tako odsodil.

Ključno je, da ostane miren

Velja za mirnega in preudarnega, njegovo sojenje je vedno na visoki ravni, dosledno se drži pravil nogometne igre. »Na tekmah smo sodniki pod velikim pritiskom, okoli nas je vedno ogromno čustev, zato razmere mejijo na ekstremne. Moraš biti dovolj pogumen, da poskušaš zmanjšati vse napetosti. V težkih razmerah je treba biti umirjen,« pravi francoski sodnik in dodaja, da je ključno, da je samozavesten in da razume igro. Izpit za nogometnega sodnika je sicer opravil, ko je bil star vsega 16 let, tedaj pa si ni predstavljal, da bo nekoč sodil med najboljše in bo delil pravico na največjih tekmovanjih.

Njegov mentor je bil legendarni italijanski sodnik Roberto Rosetti, ki mu je pomagal osvojiti najmanjše podrobnosti. Te so mu omogočile, da je postal član elite. »Pomembno je, da imaš ob sebi nekoga z veliko izkušnjami in željo, da te potiska naprej, da na koncu uresničiš svoje sanje,« še dodaja. Ko se pripravlja na tekmo, se vse vrti okoli štirih tematik. Poznati mora taktiko obeh moštev, se poučiti o prekinitvah, prepovedanih položajih in obnašanju vseh igralcev. »Brez tega bi bilo sojenje občutno težje, tako pa dobim popoln vpogled v obe moštvi. Sicer pa vedno spoštujem igralce in trenerje, zato tudi pričakujem, da oni spoštujejo mene.«

Brez kritik seveda ne gre

Ker sodniki praviloma trenirajo sami, včasih težje najdejo motivacijo. Toda ko imajo pred sabo sojenje na tekmah, kot so na primer v ligi prvakov, motivacije ni težko najti. »Sodnik mora biti vrhunsko fizično pripravljen. Intenzivnost je na nogometni tekmi iz leta v leto višja, zato moramo trenirati iz dneva v dan. Prav nič slabše nismo fizično pripravljeni od igralcev, tudi mi ogromno pretečemo in tudi sprintamo.« Vsake toliko seveda po tekmi naleti na kritike. Tako ga je lani aprila po četrtfinalni tekmi lige prvakov med Bayernom in Manchester Cityjem za njegovo sojenje, ko je kartone delil kot za stavo, močno pokritiziral Rio Ferdinand, ki je dejal, da je želel biti pomembnejši od tekme in akterjev na zelenici ter da mu njegovo sojenje nikakor ni bilo všeč. Zanimivo je, da je kar nekaj nogometašem iz dresa Bayerna sodil tudi na otvoritveni tekmi v petek.