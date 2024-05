Prizadeto območje je tako odročno, da je do njega mogoče priti skorajda izključno po zraku. Reševalne ekipe, ki so se prve prebile do kraja nesreče, so do sedaj našle trupla štirih žrtev.

Many are feared dead after a massive landslide struck remote #villages in Papua New Guinea. The landslide has buried more than 100 #homes. Many are believed trapped in the rubble. Enga governor Peter Ipatas called it an "unprecedented natural disaster." pic.twitter.com/CDuE4ymDPI — CGTN Europe (@CGTNEurope) May 24, 2024

Po poročilih Združenih narodov in Rdečega križa bi lahko bilo pod plazom pokopanih okoli 300 ljudi. Plaz je namreč pod sabo pokopal tudi tako rekoč vso živino, polja, vrtove, uničil je tudi izvire čiste pitne vode. Reševalci pa bodo zanesljive ocene o škodi in smrtnih žrtvah lahko podali šele po nekaj dneh.

Lokalne oblasti in reševalne ekipe ob tem svarijo, da je nevarnost nadaljnjega proženja zemeljskih plazov še vedno velika.