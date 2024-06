»Najbolj vroča bosta po izračunih AIFS in ECMWF sreda in petek. Temperature čez dan bodo večinoma med 30 stopinj Celzija in 35 stopinj Celzija. Največja verjetnost za 35 stopinj Celzija je na vzhodu Slovenije. V četrtek pa po AIFS doseže 30 stopinj Celzija le na jugovzhodu Slovenije. IFS je za kakšne 3-4 stopinje Celzija bolj vroč,« je zapisal Gregor Skok na facebook računu portala Ciklon.si. Vročinski val se bo sicer razširil še nad sosednjo Italijo in po Balkanu, raztezal pa se bo tudi čez celo srednjo Evropo.

Pravi še, da bomo imeli srečo zaradi nestanovitnega vremena in pogostega deževja v zadnjem obdobju, saj so tla vlažna in bodo zavirala segrevanje. »Če bi tak intenziven Afričan prišel leta 2022, ko smo imeli suha tla, bi lahko govorili o +40 stopinj Celzija,« je dodal Skok in opozoril, da bo med sredo in petkom pri nas v zraku tudi veliko saharskega peska. Tudi ta bi lahko imel blagodejen učinek na končno temperatura, saj bi to lahko znižal za 3 ali 4 stopinje Celzija.

»Do kdaj bo trajal vročinski val? Zaenkrat so vroči dnevi v torek in sredo, od četrtka naprej se začnejo med meteorološkimi modeli delati razlike, večina pa jih daje konec vročinskega vala v soboto. V petek zvečer oz. v noči na soboto, ko nas bo dosegla oslabljena vremenska fronta in prinesla osvežitev,« je še zapisal Skok.

»V zadnjem tednu je videti, da bomo pretežno pod vplivom severnih do severozahodnih vetrov. Kot je videti, se nizkotlačni sistemi nahajajo daleč na severu in Italijani že pišejo o fenomenu in azorskem anticiklonu, ki je kraljeval v osemdesetih in devetdesetih letih, in so navdušeni. Med azorskim in afriškim anticiklonom je velika razlika. Že ima pove, iz kje prihajata. Azorski je morski subtropski visokotlačni sistem, afriški pa celinski visokotlačni sistem in je precej bolj vroč. Azorski anticiklon nam bi v zadnjem tednu prinesel prijetne temperature, večinoma med 25 °C in 30 °C.«