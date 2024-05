Košarkarji Celticsov so v tretji tekmi uspešno izničili 18 točk zaostanka in premagali ekipo Indiana Pacers s 114:111. Preobrat so dosegli, ko so v drugem polčasu našli način, kako upočasniti visokooktanski napad Indiane.

Jayson Tatum je dosegel 36 točk in dodal še 10 skokov in osem podaj, Jaylen Brown je dosegel 24 točk, Al Horford pa sedem trojk od skupaj 23 točk.

Trener Pacersov Rick Carlisle je po porazu dejal, da se ne mislijo predajati in da bodo na naslednji tekmi pritisnili še močneje.

Boston tako le še ena zmaga loči od napredovanja v veliki finale lige NBA, v katerem se bodo pomerili z boljšim iz obračuna med Dallasom Luke Dončića in Minnesoto. Dallas trenutno vodi z 2:0.