Pogled na avtomobilsko industrijo nekdanje Jugoslavije nam pokaže kompleksnost procesov, zgodovine in razvoja, pojasnjuje kulturolog dr. Martin Pogačar z Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU. Pravi, da je pred drugo svetovno vojno v Jugoslaviji proizvodnja vozil potekala pretežno na plečih zanesenjakov v garažah. So pa v Kragujevcu, kjer je na območju tovarne orožja iz 19. stoletja že pred drugo svetovno vojno nastala avtomobilska tovarna, sestavljali češke tatre in ameriške chevrolete. »Ne smemo pozabiti niti na Avtomontažo, kjer je deloval Stanko Bloudek in kjer so predelovali avtobuse ter na obstoječe šasije oblikovali karoserije. To podjetje je delovalo tudi po vojni, predvsem so se posvečali karoserijskim nadgradnjam.«

Država je bila vseeno pretežno agrarna, industrija pa podrazvita. »Po drugi svetovni vojni se je nova Jugoslavija soočala z več izzivi,« pojasnjuje Pogačar. »V obdobju intenzivne obnove in izgradnje so bile investicije v industrijo zelo pomembne zlasti z vidika zagotavljanja ekonomskih temeljev države. Hkrati je bila to tudi priložnost za izgradnjo novega socialističnega človeka.«

Proizvodnja v Zavodih Crvena zastava v Kragujevcu je stekla sredi petdesetih let. Skozi 60. in 70. so v Jugoslaviji zgradili tudi infrastrukturo, ki je omogočila začetek proizvodnje več licenčnih vozil. V sarajevskem TAS so izdelovali golfe, v vojvodinski Kikindi je podjetje IDA izdelovalo ople. Tovornjake in avtobuse je izdeloval pribojski FAP. V Sloveniji so bila podjetja Cimos, IMV in TAM. »Če pogledamo le nekaj bolj znanih tovarn, vidimo, da so bile kar dobro porazdeljene po državi, kar je bilo pomembno tudi z vidika zagotavljanja sestavnih delov ter širšega pomena, ki ga je država posvečala industrializaciji,« pojasnjuje Pogačar. »Zastava, recimo, je imela po vsej državi več kot dvesto kooperantov.«

Od mehanične delavnice do evropskega vrha

Vojko Grobovšek, koordinator vodičev in član upravnega odbora Kluba prijateljev IMV, ki je ustanovitelj Muzejske zbirke IMV, je povedal, da je bila Dolenjska pred drugo svetovno vojno industrijsko izrazito nerazvito območje, je pa imelo Novo mesto ugoden geografski položaj med Ljubljano in Zagrebom. Okrajni ljudski odbor Novo mesto se je leta 1954 odločil ob bencinski črpalki ter prodajalni olj in maziv v Žabji vasi postaviti mehanično delavnico, ki bi oskrbovala maloštevilna vozila na poti med Ljubljano in Zagrebom, pojasnjuje Grobovšek. »Za direktorja so imenovali Franja Bulca iz Mirne, ki pa je kot sodelavec Tehnouniona iz Ljubljane v Nemčiji pridobil licenco za prodajo vozil DKW z možnostjo tehničnega sodelovanja.«

»Iz mehanične je delavnica postala sestavljalnica osebnih vozil DKW univerzal in delna izdelovalka dostavnega vozila DKW schnellaster. Leto zatem je Franja Bulca zamenjal Jurij Levičnik in ugotovil, da podjetje nima na voljo deviznih sredstev za uvoz sestavnih delov. Zato se je leta 1958 odločil, da bomo izdelali lastno dostavno vozilo iz domačih sestavnih delov. V Ljubljani ustanovi Konstrukcijski biro Agroservis in Motomontažo, kjer je Martin Sever s sodelavci narisal prvi jugoslovanski dostavni avto, v tovarni v Novem mestu pa so ga izdelali. Podjetje je raslo, po razpisu za ime in znak pa se je leta 1959 preimenovalo v Industrijo motornih vozil (IMV) Novo mesto,« je še povedal Grobovšek. Pravi, da je bil IMV-jev kombi uporaben za širok krog uporabnikov – kot sanitetno vozilo, gasilsko vozilo, mali avtobus, poltovornjak, zaprti »furgon« in tudi policijsko vozilo oziroma »marica«. Dodaja, da je šlo, razen motorja in menjalnika, za popolnoma domač avtomobil.

Ko je DKW dobil novega lastnika, so pri IMV začeli sodelovati z britanskim BMC oziroma kasneje BLMC. Sodelovanje z Britanci je bilo tudi povod za postavitev sodobne tovarne za sestavo vozil. Do leta 1972 so izdelovali austina morrisa 1300. Ko je IMV prevzel Litostrojevo pogodbo z Renaultom, pa se je začelo partnerstvo s Francozi. Kot pravi Grobovšek, je pomanjkanje deviznih rezerv podjetje leta 1965 poslalo na novo pot uspeha. Da bi si jih zagotovili z izvozom, so začeli izdelovati počitniške prikolice IMV adria caravan. V njihovih prikolicah je počitnikovala vsa Slovenija kot tudi velik del Evrope. IMV je postal največji proizvajalec počitniških prikolic na stari celini. Delali so jih v Novem mestu, v Brežicah in celo v belgijskem Deinzeju. »Tovarna v belgijskem Deinzeju je bila tudi prva jugoslovanska tovarna v tujini,« je pojasnil Grobovšek. Konec osemdesetih je IMV razpadel na Revoz, Adrio Mobil in TPV oziroma TPV Automotiv, ki je pomemben dobavitelj sestavnih delov za avtomobilsko industrijo.

Avtomobilska industrija kot del modernizacije države

Velik kvalitativni in kvantitativni preskok avtomobilske industrije v Jugoslaviji je pomenilo zlasti sodelovanje Zastave s Fiatom. »To je bil čas, ko se je začela proizvodnja fičkov, avtomobilov, ki so državo postavili na kolesa,« pravi Pogačar. Kasneje so se pojavili novi modeli (1300, 101 ali stoenka in yugo), poleg tega se je avtomobilska industrija zaradi nuje in želje po lovljenju standarda izrazito razširila. Zagotavljala je veliko delovnih mest. S perifernimi industrijami (plastika, gume, steklo, pločevina, razni sestavni deli) pa je bil pomen še širši. »Ne glede na to, da se je na avtomobile pregovorno čakalo zelo dolgo, so prav avtomobili pomembno prispevali k razvoju cestne infrastrukture ter nenazadnje tudi turizma,« še pojasnjuje Pogačar. »Avtomobilska industrija je bila del industrijskega in modernizacijskega projekta in nenazadnje gospodarskega sistema, ki je težavam navkljub zagotavljal delovna mesta in tudi prispeval k integraciji družbenega in delovnega življenja. Mnoge tovarne so imele svoje vrtce, družabne dogodke, ponujale so možnost za kulturno udejstvovanje, kar pomeni, da je bilo delo pomembno vpeto v širše družbene procese in ne samo targetirano usmerjeno na norme, kar pa je bil tudi del procesa.«

Pogačar pa dodaja, da je prav v fičku hkrati možno videti tudi lok razvoja in propada države. »Če je bil sredi 50. let fičo tisti avto, ki je motoriziral državo, je bil ob koncu proizvodnje pretežno kup rjave pločevine in tarča posmeha. Avtomobilska industrija se tako v širšem pogledu kaže v dvojnosti – po eni strani orodje industrializacije in uspeha socialistične Jugoslavije, proti koncu pa tudi njena karikatura, kar je spet treba gledati v kontekstu širših političnih in gospodarskih težav, s katerimi se je soočala Jugoslavija, in zlasti spremenjenih geopolitičnih razmer, povezanih s koncem socializma ter prehodom v fazo intenzivne periferializacije vse bolj podizvajalske industrije.«

