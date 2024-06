Kot je razvidno iz vizualizacij, gre za prostorno verando v obliki črke L, ki omogoča neposreden izhod iz dnevno bivalnega prostora, obenem pa je od zelene površine nekoliko dvignjena na leseno platformo, ki dodaja prostoru teksturo in toplino.

Sodobno zasnovana terasa je idealna za sproščanje in druženje, oblikovana z mislijo na udobje in estetiko ter vključuje več elementov, ki prispevajo k prijetnemu vzdušju.

Osrednji del terase predstavlja udobna sedežna garnitura v svetlih tonih, ki vključuje mehke blazine za dodatno udobje. Poleg sedežne garniture in ujemajočega se enoseda, sta postavljeni okrogli mizici iz naravnih materialov, ki se odlično ujemata z drugo opremo. V nadaljevanju, tik ob oknu, ki vodi v kuhinjo z jedilnico, je postavljena vrtna jedilna miza, primerna za šest do osem oseb.

Terasa je opremljena z velikim senčnikom, ki omogoča zaščito pred soncem in ustvarja prijetno senco v vročih poletnih dneh. Senčnik je strateško postavljen nad sedežno garnituro, kar omogoča sproščanje in druženje tudi v najbolj sončnih delih dneva. Nad jedilno mizo se razprostira pergola, ki prav tako omogoča dodatno senco in zaščito v primeru slabega vremena.

Za piko na i so na teraso dodani različni dekorativni elementi, kot so vaze z rožami in okrasne blazine, ki prispevajo k domačnemu in elegantnemu videzu. Ti dodatki omogočajo prilagajanje terase različnim priložnostim in sezonam, hkrati pa ohranjajo njeno funkcionalnost in estetiko.

Na teraso smo postavili tudi velike lončnice, ki prostoru dodajajo svežino in naraven pridih. Rastline so izbrane tako, da zagotavljajo prijetno zelenje skozi vse leto in ustvarjajo občutek naravne oaze sredi urbanega okolja.