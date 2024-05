Zvezdnica je del svojega srečanja s policijo posnela in objavilla na družbenih omrežjih. Na posnetku je slišati policista, ki reče »aretirani ste«.

Aretacijo je potrdil tudi tiskovni predstavnik nizozemske policije, ki sicer ni potrdil identitete, je pa dejal, da so 41-letno Američanko aretirali zaradi posedovanja mehkih drog.

Raperka je vse obširno dokumentirala na družbenih omrežjih, kjer se skupaj s sledilci čudi tudi temu, da so jo aretirali prav v Amsterdamu, kjer je marihuana legalna.

This is Amsterdam btw, where weed is legal. 😛