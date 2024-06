Policisti so z ogledom kraja prometne nesreče in z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 74-letni voznik osebnega avtomobila vozil iz smeri naselja Idrija pri Bači proti Mostu na Soči. V naselju Bača pri Modreju, pri odcepu za Baško grapo na Tolminskem, je z vozilom zapeljal naravnost desno izven vozišča in s prednjim desnim delom avtomobila trčil v eno od tamkajšnjih stanovanjskih hiš.

Voznik je na kraju nesreče umrl. Tolminski zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega.

O tragičnem dogodku je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

Policisti so sicer v zadnjih 24 urah obravnavali 79 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, devet nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, štiri pa s hudimi.

Slovenske ceste letos terjale 25 življenj

Minuli teden se je na slovenskih cestah zgodilo pet prometnih nesreč s smrtnim izidom, v katerih je umrlo pet ljudi.

Letos so slovenske ceste terjale 25 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lani pa 35.