Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki se na evropskih volitvah poteguje za nov mandat, vztraja pri možnosti sodelovanja s skrajno desnimi strankami iz Evropskih konservativcev in reformistov.

Že aprila je nakazala, da bi bila po junijskih volitvah pripravljena sodelovati s strankami, kakršna je Bratje Italije italijanske premierke Giorgie Meloni, svoje stališče pa je še enkrat ponovila v teh dneh.

Kot je dejala, je sodelovanje potrebno, da bi ohranili Evropsko unijo na proevropski poti. Poudarila je, da je v Evropskem svetu z Giorgio Meloni zelo dobro sodelovala, »Je jasno proevropska, proti Putinu in za vladavino prava, in če to drži, ponujamo sodelovanje,« je dejala.

Po več kritikah je danes v pogovoru za nemški javni radio Deutschlandfunks branila svojo napoved. »Gre za osvojitev političnih sil, ki so za večino na sredini tako pomembne,« je dejala. Po njenem mnenju ne bi smeli gledati na skupine v parlamentu, temveč na posamezne poslance.

»Zame je merilo, da so poslanci, s katerimi želimo sodelovati, katerim bi dali ponudbo, za Evropo, za Ukrajino, torej proti Rusiji, in za pravno državo,« je dodala.

Šokiran Scholz

Nemški kancler Olaf Scholz iz vrst socialdemokratov (SPD) je v četrtek svojo rojakinjo, ki sicer pripada nemškim krščanskim demokratom (CDU), posredno posvaril pred sklepanjem zavezništev s skrajno desnico.

»Ko bo oblikovana naslednja Evropska komisija, ne sme temeljiti na večini, ki potrebuje tudi podporo desničarskih skrajnežev,« je opozoril. Izvolitev novega vodstva Evropske komisije bo uspešna le, če bo temeljila na »uveljavljenih strankah«, je dodal. »Vse drugo bi bila napaka za prihodnost Evrope.«

Kot je dejal glede stališča Von der Leyen, ga je šokirala »dvoumnost nekaterih nedavnih političnih izjav«, ne da bi besede podrobneje pojasnil.