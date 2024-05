Kadrovski stampedo pri ministrici Čalušić

Na kmetijskem ministrstvu bo začela 1. junija veljati nova sistemizacija delovnih mest, ki je izzvala velik revolt. Z njo ukinjajo nekatere organizacijske enote, zaposlene pa premeščajo kot figure na šahovnici. Nekaterim tik pred upokojitvijo nižajo plače, namesto ljudi z znanjem in izkušnjami stopajo v ospredje prišleki, ki nimajo ne enega ne drugega. Mnoge zaposlene so ponižali do skrajnosti, je slišati iz več različnih virov.