Zahtevo za stečaj je vložil Slovenski državni holding (SDH), ki trdi, da mu družba dolguje vsaj 65 milijonov evrov, in sicer iz naslova posojila bank leta 2007 v višini 120 milijonov evrov takratnima lastnikoma T2, holdingoma Zvon 1 in Zvon 2 za izgradnjo optičnega omrežja. V T2 pa vztrajajo, da velik del tega denarja nikoli ni prišel na njihov račun, temveč je izginil neznano kam. Na sodišču je ta teden predviden tudi izrek kazni Juliji Adlešič in Sebastienu Abramovu za goljufijo na račun NLB in Summit Leasinga ter pomoč pri tem.