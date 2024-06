Danci so potrdili svojo kvaliteto. Pri zadetku so pokazali, kaj pomeni individualna kakovost, ko je Elšnik le malo pozabil na Eriksena, torej nekdanjega bolnika, ki je še enkrat oživel. Danec je odigral tekmo leta predvsem v prvem polčasu, potem pa je malce padel. Slovensko reprezentanco lahko najbolj hrabri, da ni padla v igri in je po zaostanku nizala priložnosti. Med tekmo sem malce spremljal tudi komentarje, med katerimi je veliko kritik letelo na Šporarja. Toda prav on je bil najbolj prodoren med vsemi, zaradi njega je Šeško prišel do dveh strelov z razdalje. Oba sta bila odlična, po nogometni in matematični logiki pa bi lahko vsaj eden od njiju končal v mreži. Kako dober igralec je Šporar, je dokazal tudi s podajo Gnezdi Čerinu, ki sicer ni rojeni golgeter. To je bila še ena priložnost, ki je bila lepša od vseh danskih. Razen tiste, ki jo je iz neposredne bližine branil Oblak. Šeško in Oblak sta le potrdila znani dejstvi, da imamo v Sloveniji vrhunskega vratarja in špico.

Danci so sicer imeli posest. Pokazali so, da znajo igrati nogomet. Glede na to, da smo z njimi odigrali dve kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu, ko so nas predvsem v Köbenhavnu nadigrali, je Slovenija včeraj dokazala, da je bolj napredovala kot Danska. Gorenc Stankovič je denimo pokazal, da ni naključje, da je Gradec avstrijski prvak, tudi Verbič je upravičil svoje minute. Kek je zadel z menjavami.

Izpostavil pa bi še izjemno podporo s tribun in pohvalil številne slovenske navijače. Vesel sem, da tudi v nogometu dokazujemo, da smo športna velesila, tako kot smo v košarki, kolesarstvu, odbojki, rokometu in navsezadnje atletiki, ki jo obožujem. Ko sem prejšnji teden na evropskem prvenstvu na deset kilometrov gledal našo Klaro Lukan, kako je vodila tri četrt tekme, sem bil zelo ponosen. Če se vrnem k nogometu, smo včeraj dokazali, da smo v zadnjem ciklusu preskočili kakšen razred. To je nakazala že prijateljska tekma proti Portugalski. Z remijem proti Danski smo si priborili krasen obet pred naslednjima tekmama.

Povsem za konec bi rad poudaril, da sem velik navdušenec nad slovensko nogometno ligo. Veliko jo spremljam, zanesljivo več od vseh drugih. Vesel bi bil, če bi bilo nacionalno prvenstvo bolj obiskano, saj reprezentanca dokazuje, kako popularen je nogomet. Navsezadnje je Karničnik včeraj dokazal, zakaj je najboljši igralec slovenske lige.