Izrael: Vroča napoved premorov

Izraelska vojska je včeraj napovedala taktični premor v vojskovanju vzdolž ene glavnih prometnic v Gazi vsak dan med osmo zjutraj in sedmo zvečer, da bi omogočili dostavo humanitarne pomoči, kar pa je potem kritiziral premier Benjamin Netanjahu. »Ko je premier zjutraj slišal napoved o enajsturnem humanitarnem premirju, se je obrnil na svojega obrambnega ministra in mu jasno povedal, da je to nesprejemljivo,« je dejal vladni predstavnik. Vojska je pojasnila, da bo kljub premorom nadaljevala operacije v Rafi.