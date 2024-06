SDS po uspehu na evropskih pričakuje predčasne volitve

SDS je po oceni sveta stranke na evropskih volitvah prepričljivo zmagala, tako da so predčasne volitve zelo verjetne, so sporočili po seji sveta. V sporočilu niso omenili statuta stranke, a je po navedbah medijev svet sprejel tudi spremembe statuta, ki izvoljenim predstavnikom SDS med mandatom onemogočajo kandidiranje na listah drugih strank. Kot je dejal predsednik sveta SDS Zvone Černač (na fotografiji), spremenjena določila statuta »natančneje določajo obvezo oziroma dolžnost izvoljenih predstavnikov SDS med trajanjem mandata in onemogočajo kandidiranje med trajanjem mandata na listah drugih strank«. Po Černačevih besedah gre za »nekaj, kar že poznamo na nivoju občinskih svetov in v okviru ostalih organov stranke, za nivo državnega zbora, poslanske skupine v evropskem parlamentu in svetniške skupine SDS v državnem svetu pa te določbe niso bile najbolj precizno in jasno definirane«.