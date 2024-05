Zahodne države so v tem času zamrznile okrog 300 milijard ameriških dolarjev ruskih sredstev, večinoma rezerv v lasti ruske centralne banke. Kongres ZDA je ob tem nedavno sprejel zakon, ki omogoča uporabo zamrznjenih in zaseženih ruskih sredstev za financiranje pomoči Ukrajini. O uvedbi podobnih ukrepov je govora tudi v EU.

Rusija sedaj z novo zakonodajo odgovarja na sankcije Zahoda. Z novim odlokom bodo lahko ruska podjetja, organizacije in posamezniki, ki so jih prizadele sankcije, zaprosili rusko vlado za kompenzacijo. Vlada naj bi jim nato izgubljeno premoženje povrnila iz zaseženih sredstev, ki jih imajo v Rusiji v lasti ameriška podjetja ali državljani, kar med drugim vključuje zemljišča in nepremičnine, celotna podjetja, bančne račune ali delnice.

Številna zahodna podjetja so sicer po ruski invaziji na Ukrajino, ki se je začela februarja 2022, zapustila Rusijo ali opustila poslovanje v tej državi. Tista, ki še vztrajajo, ali še vedno prodajajo svoje premoženje v Rusiji, bi se zdaj lahko znašla v kočljivem položaju.

Rusija je v zadnjih dveh letih številna podjetja dala pod »začasni državni nadzor«, kar so nekateri zahodni voditelji in direktorji označili za nacionalizacijo. Moskva si je z zahodnimi prestolnicami zaradi zamrznitve premoženja večkrat izmenjala obtožbe o neupravičenih zasegih lastnine.