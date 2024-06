Kot je za N1 predsednik sveta Zvone Črnač, spremenjena določila natančneje določajo obvezo oziroma dolžnost izvoljenih predstavnikov SDS tekom trajanja mandata in onemogočajo kandidiranje tekom trajanja mandata na listah drugih strank.

Dodal je, da je v statutu zapisana jasna določba, na podlagi katere “pride do črtanja članstva ali pa spremembe statusa iz aktivnega člana v tako imenovanega simpatizerja oziroma podpornika”.

S seznama članstva lahko črtajo vsakogar, ki zavrne podpis zaveze zvestobe poslanski oziroma svetniški skupini. A določba velja za naprej in ne za nazaj. Tako za Anžeta Logarja, Evo Irgl in Dejana Kaloha ne velja in zaenkrat ostajajo člani stranke.

Februarja podpisali izjavo

Spomnimo, izvršilni odbor SDS je 6. februarja zaradi vprašanj, ki jih je na vodstvo stranke naslavljalo članstvo, poslanski skupini predlagal, da vsi poslanci SDS v sedmih dneh podpišejo izjavo. Z njo bi se zavezali, da bodo do konca aktualnega sklica državnega zbora delovali kot člani SDS in člani strankine poslanske skupine.

Tak predlog so podali po tistem, ko je izvršilni odbor ob napetostih med stranko in Logarjem zaradi njegovega političnega delovanja in udejstvovanja v Platformi sodelovanja konec lanskega leta ocenil, da ni več dvoma, da Logar ustanavlja svojo stranko. Predsednik SDS Janez Janša je zatem v glasilu stranke tudi javno izpostavil dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta »razčisti in uredi statusne zadeve«.

Zavezo je podpisalo 24 poslancev SDS, Logar, Irgl in Kaloh pa so podpis zavrnili. Vsi trije so bili zatem izključeni iz vseh delovnih teles DZ.

Pozitivno ocenili volitve

Svet stranke je sicer na seji pozitivno ocenil volitve v Evropski parlament, na katerih je SDS po njihovi oceni dosegla "prepričljiv zmagovit rezultat".

"Poleg tega je SDS prvič v svoji zgodovini dosegla rezultat prek 30 odstotkov, glede na delež osvojenih mandatov pa je dosegla enega najboljših rezultatov med vsemi listami in strankami, ki so v državah članicah EU sodelovale na volitvah v Evropski parlament ter prispevala štiripetinski delež k najboljšemu posamičnemu nacionalnemu rezultatu v politični skupini EPP," so med drugim navedli.

V svetu SDS predvidevajo, da bo "poraz vladnih strank na volitvah v Evropski parlament zelo verjetno vplival na dolžino drugega polčasa mandata vlade in državnega zbora ter da so ob dnevno dokazovani nesposobnosti vladne koalicije za reševanje odprtih vprašanj predčasne volitve zelo verjetne".