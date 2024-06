Evropsko prvenstvo je velik logističen zalogaj za vse reprezentance in tudi novinarske ekipe. Slovenija ima v bazo v Wuppertalu na zahodu Nemčije, kamor je dopotovalo 17 predstavnikov medijev, medtem ko je prizorišče tekme v Stuttgartu oddaljeno 400 kilometrov. Slovenski poročevalci so izbrali različne načine potovanja v Stuttgart, povezan je tudi s številčnostjo ekipe, kjer prednjačita nacionalna televizija in radio s po petimi predstavniki, medtem ko sta medija »one man band« Dnevnik in STA.

Večina je izbrala prevoz z avtomobili, ki je trajal med štiri in pet ur ter eno ali dve nočitvi v Stuttgartu. Mi smo se v Stuttgart odpravili z vlakom, saj traja vožnja manj kot tri ure.

Noč pred sobotnim odhodom v Stuttgart je bila nemirna, saj so Nemci tudi v Wuppertalu bučno proslavljali zmago njihove reprezentance na uvodni tekmi v prve ure sobote s prevažanjem z avtomobili, trobljenjem, prepevanjem...

Preberite še: Od našega poročevalca: Kek je v Stuttgartu že poskrbel za nogometno senzacijo

Z vlakom manj kot tri ure, z avtomobilom med štiri in pet ur

Nemško pedantnost smo občutili, še preden smo zapustili hotelsko sobo v bližini železniške postaje, saj smo prejeli e-pošto, da bo imel vlak pet minut zamude in se tako izognili, da nam 300 metrov dolge poti ni bilo treba prehoditi v nekajminutnem močnem nalivu z vetrom. Ko smo vstopili v avlo čiste in lepo urejene železniške postaje, smo naleteli na optimistično razpoložene madžarske navijače, ki so kupovali vozovnice za vlak do Kölna, kjer je njihova reprezentanca igrala tekmo s Švico, in dva utrujena Škota v kiltih, ki kljub porazu z Nemčijo 1:5 v 600 kilometrov oddaljenem Münchnu nista bila preveč razočarana. »Lahko izgubimo tudi z 0:7, samo da Anglija ni prvak,« sta ponovila misel, ki je zaokrožila že med tekmo, na kateri so tudi ob porazu s prepevanjem preglasili nemške. Med vožnjo, ki je trajala dve uri in 47 minut, kar pomeni, da strojevodja ni nadoknadil le pet minut zamude ob odhodu, ampak bil celo dve minuti hitrejši od voznega reda, smo uživali v udobju z brezhibno delujočim internetom, priključkom za elektriko, delovno mizo, strežbo pijače in prigrizkov do sedeža ...

Takoj ko smo stopili iz vlaka, je bilo okrog nas rdeče, saj so danski navijači okupirali Stuttgart, a proti večeru je bilo tudi vedno več Slovencev, prevladovali pa so hrvaški in albanski, saj sta njuni reprezentanci igrali tekmo. Ker smo bili v prvič v Stuttgartu, smo morali imeli na začetku nekaj težav, a smo hitro ujeli utrip mesta, ki diha z evropskim prvenstvom.

Veliko hrupa ob hotelu slovenske reprezentance

Slovenska reprezentanca je na prizorišče dopotovala pozno popoldne s posebnim letalom iz Düsseldorfa po 45 minut dolgem poletu. Zadnji trening je opravila kar v svojim bazi v Wuppertalu, kjer sta bila le dva predstavnika medijev, in sploh ni preizkusila zelenice v Stuttgartu. »Ritem je enak, kot je bil že za gostovanja v kvalifikacijah za EP. Na prizorišču je trening omejen na 50 minut, če je igrišče mehko, še zmanjšajo površino, na kateri lahko treniraš. Ko smo doma, nimamo časovne omejitve in lahko naredimo vse, kar smo načrtovali,« je pojasnil Matjaž Kek.

Selektor se po pristanku ni odpeljal v hotel z reprezentanco, ampak na stadion na obvezno novinarsko konferenco, kjer je bil po tradiciji zgovoren. Hotel, v katerem biva reprezentanca v kraju igranja tekme, določi Uefa, ki je za slovensko izbrala štiri in pol zvezdnični Steigenberger Graf Zeppelin. Cena nočitve med 200 in 400 evrov z veliko luksuza ima pa le eno napako Je tik ob železniški postaji v Stuttgartu, kjer je vseh 24 ur obilo hrupa, a so nam iz vrha NZS zatrdili, da so imeli igralce sobe v mirnejši strani hotela. Del slovenske odprave je bil navdušen, da so končno občutili utrip mesta na glavni ulici, ki je zaprta za promet in je podobna Čopovi v Ljubljani, potem ko so bivali v osami v Wuppertalu. Igralci so imeli običajen ritem na dan tekme z aktivacijo mišic, sprehodom, sestankom, obedom in počitkom ter 5,3 kilometra dolgo vožnjo do stadiona.