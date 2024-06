Ta sončkasta jed, polna barv, res poskrbi za vse čute. Že med pripravo res lepo diši – kako le ne bi, če so vse sestavine tako lepo začinjene! Ko pekač vzamete iz pečice, te s toplimi in pozitivnimi barvami že sama jed spravi v boljšo voljo. Potem so na vrsti brbončice, ki uživajo v vsakem grižljaju posebej. Na koncu pa imamo še zadovoljen trebušček, kajti vse to ni samo dobro, ampak je tudi dobro za vas; hranljivo in zdravo. Poleg odlično sodi še skleda solate.

V jedi najdete tri prekrasne komponente jedi. Vsaka posebej je čudovita in jo lahko pokombinirate s katero koli jedjo. Skupaj pa so resnično odlične:

LOSOS – Vsaka jed z lososom je fantastična, ta pa še posebej. Imamo ravno prav pečen losos, da ostane lepo sočen in mehak. Je nežno začinjen, da obdrži svoj prvoten odličen okus, a je z začimbami še nadgrajen. Božansko!

KROMPIR – Pečen krompir, lepo mehak znotraj in že malo hrustljav na zunaj je vedno odličen! Ko pride v sezono, uporabite mladi krompir, do takrat pa navadnega za pečenje. Narežite ga na manjše krhlje, da ima več ravne površine za hrustljavost. Pečen je v pol ure, najprej se polovico časa peče sam, drugo polovico pa mu družbo dela še losos in šparglji. Ko je lupina krompirja lepa, ga niti ne olupite, le dobro operite, odstranite morebitne nepravilnosti, narežite, pokapajte z oljem in potresite z začimbami.

ŠPARGLJI – Spomladi je že kar zločin, če v jedilnik ne vključimo špargljev. Šparglji so odličnega okusa, če jih pravilno pripravite, pa še zdravi so. Ti so najboljši, če jih pripravite popolnoma enostavno. Potrebujete le nekaj olja, malo soli, pa po želji še malo popra in česna. V pečici se lepo zmehčajo in dobijo čudovit okus. Izven sezone špargljev lahko poleg spečete brokoli, zelene bučke ali pa papriko.

Da bo priprava šla res kot po maslu (ha, nekaj masla je tudi v receptu!), si poglejte še teh nekaj nasvetov za brezskrbno pripravo:

Nastavitev pečice: Pečica naj bo nastavljena na žar zgoraj in/ali spodaj in ne na ventilator, saj nastavitev na ventilator pokrade vlago v pečici, ki jo prav krompir najbolj potrebuje, da se speče tudi v notranjosti.

Koža lososa da ali ne: Uporabite svež ali odtajan losos in naj bo brez kosti. Kožo lahko odstranite ali pa tudi ne. Če jo pustite gor, file postavite na pekač s kožo na dnu, da zgoraj ne blokira toplote pečice.

Velikost krompirja: Uporabite krompir za peko ali pa v sezoni mlad krompir. Narežite ga na približno 3-4 cm velike kose, da se v pol ure lahko lepo speče.

Lomljenje špargljev: Špargljem odlomite spodnji olesenel del. To naredite tako, da špargelj primete s prsti na obeh koncih in ga prelomite. Prelomil se bo kar sam ravno tam, kjer se začne oleseniti.

Pazite na velikost pekača: Ko pripravljate jed, upoštevajte, da morajo biti vse sestavine v enem sloju, da zrak lepo kroži okoli in da se vse enakomerno speče, zato uporabite raje večji pekač kot premajhnega. Če želite manj dela pri čiščenju pa na pekač postavite še papir za peko.

Če doma nimate vseh sestavin ali pa si želite kakšne spremembe, si poglejte še variacije v receptu:

Nadomestite lososa – Namesto lososa lahko uporabite tudi piščančje mini fileje, škampe oz. gambere (te dodajte v pečico zadnjih 5-10 minut), kocke tofuja, razpolovljen blok fete. Vseeno začinite na enak način.

Nadomestite krompir – Namesto navadnega krompirja lahko uporabite tudi rezine sladkega krompirja. Jeseni lahko uporabite celo kose rumene buče. Vseeno začinite na enak način.

Nadomestite šparglje – Zunaj sezone špargljev lahko uporabite katero koli drugo zelenjave. Poleg ali namesto špargljev lahko poleg spečete brokoli, cvetačo, koromač in/ali korenje (ta dva dajte v pečico skupaj s krompirjem), zelene bučke ali pa papriko. Vseeno lahko začinite na enak način.

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave:

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za lososa:

2 fileja lososa (svežega ali odtajanega)

20 g stopljenega masla (ali 1 žlica olja)

1 žlička limoninega soka (+ nekaj kapljic po peki)

1 žlička mešanice soli, paprike in česna

svež drobnjak za postrežbo

Sestavine za krompir:

350 g krompirja za peko (ali mladega krompirja)

2 žlici (olivnega) olja

1 žlička mešanice soli, česna, paprike, popra in peteršilja

svež peteršilj za postrežbo

Sestavine za šparglje:

1 velik šopek špargljev

2 žlici (olivnega) olja

1/2 žličke soli

1/2 žličke česna

1/4 žličke popra

Pečico segrejte na 200°C na nastavitev žar spodaj/zgoraj. Če le lahko, se izognite nastavitvi ventilator.

Po potrebi krompir olupite – ali pa le dobro skrtačite in odstrantei morebitne nepravilnosti), narežite na 3-4 cm velike krhlje in stresite v skledo. Prelijte z oljem, potresite z začimbno mešanico in premešajte.

Krompir stresite na pekač, po želji obložen s papirjem za peko, in postavite v ogreto pečico za 15 minut.

Špargljem odlomite olesenel del. Posamezen špargelj primite s prsti na obeh straneh in prelomite. Prelomil se bo čisto sam ravno tam, kjer se začne oleseneli del. Šparglje položite na krožnik, pokapajte z oljem, potresite s česnom, soljo in poprom in nežno premešajte, da se začinjeno olje oprime vseh delov vseh špargljev.

V skodelici zmešajte stopljeno maslo, limonin sok in navedeno začimbno mešanico.

Pekač po petnajstih minutah previdno vzemite iz pečice. Krompir premešajte. Na pekač dodajte lososova fileja in ju zgoraj in ob straneh premažite z odišavljeni maslom. Na pekač položite še špargje. PAZITE, da bodo vse sestavine v enem sloju, da se bo vse enakomerno speklo. Pekač še za 15 minut postavite v pečico.

Pečen losos pokapajte z nekaj kapljicami limoninega sok in potresite z narezanim svežim drobnjakom. Krompir po želji olepšajte s svežim peteršiljem. Jed servirajte na krožnik in takoj postrezite. Poleg odlično sodi velika skleda solate. Dober tek!