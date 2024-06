Predsednica republike je bila danes ena od govork na delovnem omizju konference, Ukrajino pa bo obiskala na povabilo ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

V nastopu na omizju o humanitarnih vidikih je posebej izpostavila skrb za otroke, ki so po njenem med najbolj ranljivimi v vojni. "Letos je bilo kar 90 napadov na šole, kar še dodatno otežuje dostop do izobraževanja. Skoraj milijon otrok nima dostopa do učnih ur v živo, več kot 1,5 milijona otrok pa nujno potrebuje psihološko podporo," je dejala Pirc Musar.

Ukrajina 🇺🇦 je žrtev agresije Rusije in samo Ukrajina lahko odloči, kakšen mirovni sporazum in kakšna vsebina sta zanjo sprejemljiva. O tem pogoju se ni mogoče pogajati. Slovenija🇸🇮 bo pozdravila vsak konkreten načrt, ki bi utrl pot pogovorom za končanje vojne in vzpostavitev… pic.twitter.com/IFFILudMzK — Nataša Pirc Musar (@nmusar) June 15, 2024

Izpostavila je, da Slovenija aktivno podpira tudi duševno zdravje in psihosocialno oskrbo otrok in njihovih družin v Ukrajini. Ob tem je opozorila na projekt Slovenske filantropije, s pomočjo katerega v regijah Herson in Odesa usposabljajo vzgojitelje, šolske socialne delavce in psihologe z bistvenimi orodji za reševanje stisk, s katerimi se otroci in njihovi starši srečujejo v vojno prizadetih območjih.

"Tu smo zato, da spremenimo življenje ljudi, katerih vsakdanje življenje in usode so odvisne od naše sposobnosti, da živimo za prihodnost in ne za preteklost," je dejala Pirc Musar. Pred končno zagotovitvijo miru je po njenih besedah "še dolga pot, vendar nimamo izbire".

🇸🇮🇺🇦 Na tokratnen Vrhu o miru v Ukrajini smo naredili majhen korak v pravo smer. Pred nami je še dolga pot, vendar nimamo izbire. Če mednarodna skupnost resnično verjame v svetost življenja in človekovo dostojanstvo, bomo vztrajali in na koncu zmagali. V kratkem na povabilo… pic.twitter.com/I2qGoDYgmD — Nataša Pirc Musar (@nmusar) June 16, 2024

Mirovno konferenco o Ukrajini sklenili s skupno izjavo

Voditelji 80 držav od 93 sodelujočih so v skupni izjavi zapisali, da mora Kijev začeti dialog z Rusijo o pristopu do mirovnih pogajanj, Rusija pa mora zagotoviti neodvisnost in ozemeljsko celovitost Ukrajine.

"Verjamemo, da doseganje miru zahteva sodelovanje in dialog med vsemi stranmi," piše v skupni izjavi, v kateri so voditelji držav na konferenci v Švici poudarili tudi nedopustnost uporabe jedrskega orožja in izkoriščanja prehranske varnosti v vojne namene ter nujnost izmenjave vojnih ujetnikov.