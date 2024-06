Dirka po Sloveniji žal tokrat ni bila ravno slovenska. Zdi se skoraj neverjetno, da na niti eni od petih etap ni slavil Slovenec in tudi skupni seštevek razkriva, da imamo Slovenca, Domna Novaka (UAE Team Emirates), šele na 12. mestu. Je pa prešeren nasmeh romal k našim zahodnim sosedom Italijanom. Veliki zmagovalec je postal Giovanni Aleotti (Bora-Hansgrohe). Zeleno majico vodilnega je sicer oblekel v tretji etapi, ko je bil najhitrejši na cilju v Novi Gorici, in jo zadržal vse do Novega mesta.

Etapo posvetil preminulemu kolegu

Mnogi so bili prepričani, da bomo skupnega zmagovalca dobili po sobotni etapi, ki se je zaključila z zahtevnim klancem na Krvavec. Ritem so proti vrhu narekovale številne ekipe, v zadnjem kilometru pa se je začel boj za zmago. Prvi napad je uprizoril Španec Pello Bilbao (Bahrain Victorious), ki sta mu sprva sledila Aleotti in italijanski veteran Domenico Pozzovivo (VF Group-Bardiani), nato pa se jim je pridružil še Britanec Paul Double (Polti Kometa). Toda na najstrmejšem odseku je Bilbao prestavil višje in zadnjih 100 metrov odsprintal mimo tekmecev. A še vedno prepočasi, da bi v skupnem seštevku prehitel Aleottija. »Bili smo prepričani, da je današnja etapa idealna zame. Posvečam jo Ginu. Hkrati je to moja prva zmaga po lanski dirki po Franciji. Zadnjih 500 metrov je bilo resnično napornih, vse moje misli so bile usmerjene proti ciljni črti. Z zmago sem si utrdil samozavest pred Tourom. Zaradi bolezni nisem šel na dirko v Švico in sem moral spremeniti načrte. Na srečo je obstajal plan B in sem lahko šel v Slovenijo,« je dejal 34-letni Bask, ki je zmago posvetil moštvenemu kolegu Ginu Mäderju, ki se je smrtno ponesrečil 16. junija lani na dirki po Švici. Za Bilbaa je bila to že 17. zmaga v karieri.

Za Italijana zmaga kariere

Ker je bila razlika med Aleottijem in Bilbaom le 12 sekund, so bili v zadnji etapi v igri številni scenariji. Italijan je bil med etapo nekajkrat v zahtevnem položaju. Na razgibanem delu trase si je namreč Španec nabral nekaj prednosti, a je bilo po zadnjem bolj zahtevnem klancu na Trško goro jasno, da bo razlika na koncu približno enaka. Znašala je deset sekund. »Etapa je bila kaotična od samega začetka. Brez pomoči moštvenih kolegov bi se zame dirka odvila drugače. Zelo sem hvaležen za njihova odrekanja in pomoč. Nisem paničaril, a sem bil malce zaskrbljen, ko je bil spredaj Bilbao v močni skupini. Lepo je zmagati v Sloveniji, to je moja največja zmaga v karieri,« je bil na cilju nasmejan 25-letni Giovanni Aleotti. Zanj je bila to sicer sedma zmaga v karieri.

V naslovni vlogi etape se je sicer znašel Irec Ben Healy (EF Education-EasyPost), ki je bil aktiven večji del 156,9 kilometra dolge trase. Odločilni korak je naredil tri kilometre pred ciljem, ko je skočil iz manjše skupine, slediti pa mu ni mogel niti lanski zmagovalec etape v Novem mestu, Slovenec Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je pomagal Bilbau. Irec je do osme zmage v karieri prišel s šestsekundno prednostjo pred zasledovalci. »Za danes sem koval maščevanje. Vedel sem, kako lahko zmagam. Čeprav so me na zadnjem klancu ujeli, so se v ozadju favoriti za skupno zmago borili in preveč gledali med sabo, kar mi je dalo dovolj manevrskega prostora,« je bil zadovoljen Healy. V sprintu glavnine je do četrtega mesta zmogel Luka Mezgec (Jayco-AlUla), do petega pa Mohorič.

