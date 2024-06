ZDA »trdno verjamejo«, da bo Izrael sprejel predlog o premirju, ki bi se začel s šesttedensko prekinitvijo sovražnosti v Gazi, če bo nanj pristal Hamas, je dejal visoki uradnik Bele hiše.

Tridelni načrt, ki ga je prejšnji teden razkril predsednik Joe Biden, predvideva tudi povečanje humanitarne pomoči in izmenjavo talcev.

Predlogu odkrito nasprotujejo nekateri člani izraelske vlade.

Po podatkih UNRWA, agencije ZN za begunce v Palestini, je zaradi izraelskih napadov vseh 36 zavetišč na območju Rafe praznih.

Tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby je v pogovoru za ABC News dejal, da ZDA »trdno verjamejo, da bo Izrael podprl predlagani sporazum o prekinitvi ognja, če bo to storil tudi Hamas.«

Čakamo torej na uradni odgovor Hamasa, je povedal in dodal, da ZDA upajo, da se obe strani strinjata s čimprejšnjim začetkom uresničevanja prve faze načrta.

Ameriški znanji minister Antony Blinken je medtem poklical izraelskega kolega Yoava Gallanta in člana vojnega kabineta Bennyja Gantza, da bi dosegli dogovor.

Že v soboto pa sta dva skrajno desničarska člana izraelske vlade, finančni minister Bezalel Smotrich in minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, zagrozila z odstopom in razpadom vladne koalicije v državi, če bi premier Netanjahu pristal na sporazum.

Hanoch Milwidski, visoki član kneseta Netanjahujeve stranke Likud, je v nedeljo za BBC povedal, da izraelska vladna koalicija enotno nasprotuje dogovoru, ki ga je označil za »popolnoma nesprejemljivega.«

»Matematika izraelske vlade se ni spremenila – to pomeni, da Hamas ne more več imeti oblasti v Gazi, ne vojaške ne civilne, vsi talci pa se morajo vrniti,« je rekel Milwidski. »Vojne ne bo konec, dokler te zahteve ne bodo izpolnjene.«

John Kirby pa je povzel podatke ameriških obveščevalcev, da je Hamas vojaško potolčen do te mere, da ne more več ponoviti napada, kakršnega so njegovi borci izvedli 7. oktobra.

»Ne pravimo, da niso več nevarni izraelskemu ljudstvu. Seveda so,« je dejal. »Ampak nimajo več vojaških zmogljivosti, da bi ponovili to, kar so storili.«

Po podatkih Hamasovega ministrstva za zdravje je bilo od začetka spopadov v Gazi ubitih več kot 36.000 ljudi.