Francoz grških korenin Jean Daninos si je od nekdaj želel izdelati svoj avtomobil. Tekom kariere je kot inženir sodeloval s Citroënom pri izdelavi avtomobila traction avant, večino časa pa je delal v letalski industriji. Konec leta 1939 je soustanovil podjetje Facel, ki naj bi z izdelavo vojaške opreme pripomoglo obrambi Francije. Nekaj več kot pol leta kasneje je nemška vojska že vkorakala v Pariz. Po koncu druge svetovne vojne se je Daninos vrnil iz ZDA, kjer je delal za General Aviation, ter zopet prevzel vodenje podjetja. Tega je usmeril v avtomobilske vode. Sprva so izdelovalo luksuzne karoserije za različne znamke. Med drugim tudi za britanski Bentley. Leta 1953 pa je podjetje naposled izdelalo tudi prvi prototip svojega avtomobila. Leto kasneje so ga poslali na trg. Poimenovali so ga vega.

»Čudovita zlitina presunljivega francoskega izdelovanja karoserij in brutalne moči. Bolj seksi od Brigitte Bardot in lahkotnejši od Placeda Dominga velja za najbolj mikaven francoski super avtomobil. Udaren koktejl oblikovalskih motivov, ki te razoroži. Sodi v newyorški muzej sodobne umetnosti,« je v oddaji Top Gear o dizajnu modela FV HK500 pesnil britanski avtomobilski novinar Quentin Willson.

Vego so prvič predstavili na pariškem avtosalonu, izdelovali pa so jih v obliki coupeja in nekaj tudi v obliki kabrioleta. Leta 1958 so na trg poslali še podaljšano različico s štirimi vrati, ki je slišala na ime Facel vega excellence. Vege so navdušile z edinstvenim luksuznim videzom, udobno in prefinjeno notranjostjo ter močjo rakete. Za pogon so tekom let uporabljali več vrst Chryslerjevih 8-vlajnikov, prostornine motorjev pa so segale od 4,5 do 6,3 litra. Prva generacija je imela 4,5-litrskega v kombinaciji s tristopenjskim samodejnim menjalnikom. Za doplačilo so ponujali tudi štiristopenjski ročni menjalnik. Prva generacija vozila je imela 180 konjskih moči (132 kW) in najvišjo hitrost med 172 in 193 km/h. Odvisno od prestavnega razmerja pogona zadnje osi. Excellence je potegnil celo do 225 km/h, s čimer je bil najhitrejši avtomobil s štirimi vrati tistega časa.

Težave s krmiljenjem

Moč avtomobila so ponazorili tudi v zelo zanimivih podrobnostih dizajna karoserije. Zadek avtomobila sta zaključevala mini ameriška avtomobilska repa, ki sta se spodaj končala v dveh kromiranih izpuhih po vzoru izpuha rakete. Še bolj posrečen je bil dizajn zadnjih zavornih luči. Slednje so bile po sredini vertikalno razpolovljene z rdeče obarvano pregrado. Ko so se prižgale zavorne luči, se je njihov odsev razširil po pregradi, kar je od strani spominjalo na širjenje plamena raketnega pogona.

Kljub posrečenosti je detajl zadnjih luči manj opazen od impozantnega dizajna prednjega dela avtomobila. Tam kraljuje velika maska hladilnika z značko podjetja Facel tik nad nosom. Zelo všečna je bila tudi skoraj kupolasta streha prve generacije z rahlo ukrivljenim vetrobranskim steklom. Slednje je z drugo generacijo postalo panoramsko ukrivljeno za izvrsten pregled nad cesto in križišči.

Luksuzno zunanjost še podkrepi izredno razkošno opremljena notranjost avtomobila. Zelo lepo izpade armatura iz kostanjevega lesa in svetlečim zaključkom, sicer pa je bil avto poln usnja. Poleg udobnih usnjenih sedežev je bila v usnje oblečena tudi osrednja konzola med prednjima sedežema. Za dodatno oblikovalsko posebnost pa so pri Facelu poskrbeli z dizajnom samodejnega menjalnika. Ta ni bil ročka, temveč v obliki gumbov ob volanu. Neuki opazovalec ga hitro zamenja za gumbe kakšnega starega radia. Strop je bil oblazinjen v karo vzorcu in je že sam po sebi dajal prestižen vtis.

Cena vege je bila visoka. Zelo visoka. Preračunano z inflacijo je izhodiščna cena prve generacije leta 1954 znašala okoli 191 tisoč današnjih evrov. Gre za ceno, ki je v rangu rolls-roycev in bentleyev. Kljub temu so jih kar nekaj prodali. Od leta 1954 do 1961 se je našlo 842 kupcev različic FV, FVS in FV HK500. Od leta 1968 do 1964 so prodali še 152 različic excellence. Med slavnimi je bila sicer najbolj priljubljena prenovljena različica Facel vega II. Slednjo so si privoščili Pablo Picasso, Ava Gardner, Christian Dior, Dean Martin, Frank Sinatra in še mnogi drugi. V nečakovi vegi II se je smrtno ponesrečil tudi francoski filozof in nobelovec Albert Camus. Varnost avtomobilov je bila sicer ena od njihovih slabosti in tudi eden od razlogov za zaton podjetja. Zlasti so se pojavljali očitki na račun slabega krmiljenja in slabega vzmetenja. »Da bi facela lahko vozili naravnost, potrebuješ morilsko koncentracijo,« se je nad krmiljenjem modela FV HK500 svoj čas pritoževal voditelj Top Gear Willson. x