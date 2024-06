Predčasno glasovanje pred evropskimi volitvami in referendumi bo potekalo od torka do četrtka med 7. in 19. uro na 97 voliščih po državi. Ta volišča so kot običajno na lokacijah, ki jih določijo okrajne volilne komisije, v Ljubljani pa bo glasovanje za vseh 14 volilnih okrajev znova na Gospodarskem razstavišču, je na današnji novinarski konferenci pojasnil predsednik Državne volilne komisije (DVK) Peter Golob. Za predčasno glasovanje se volivcem ni treba prijaviti, ne morejo pa glasovati zunaj okraja stalnega prebivališča.

To lahko storijo v nedeljo na enem izmed tako imenovanih volišč omnia, kjer lahko glasujejo zunaj okraja stalnega prebivališča. Teh volišč bo po državi 55, v Ljubljani bo odprto na Gospodarskem razstavišču. Za takšno obliko glasovanja se je sicer treba prijaviti, rok za oddajo vloge pa se izteče v sredo.

Isti dan se izteče tudi rok, do katerega se je mogoče prijaviti za glasovanje na domu. To je namenjeno volivcem, ki se zaradi bolezni v nedeljo ne bodo mogli zglasiti na volišču in bodo glasovali pred volilnim odborom na svojem domu.

V nedeljo pa bo poleg 55 volišč omnia po državi med 7. in 19. uro odprtih 2981 rednih volišč, še 31 jih bo odprtih na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v 27 državah, je pojasnil direktor službe DVK Igor Zorčič. Volišča bodo ista tako za evropske volitve kot za posvetovalne referendume.

Podpisati se bo potrebno štirikrat, prejeli pa bomo pet glasovnic

Volivci so na dom že prejeli obvestila, ki pa jih ni treba prinesti s seboj na volišče. Je pa to priporočljivo, saj jih bodo po Zorčičevih besedah tako volilni odbori lažje našli v volilnih imenikih. Ta bosta dva, eden za evropske volitve in eden za referendume, pri čemer se bodo morali v slednjega volivci podpisati za vsak referendum posebej. Skupaj se bodo torej morali podpisati štirikrat.

Po podpisu v volilni imenik bodo volivci prejeli pet glasovnic - eno za evropske volitve in po eno za vsako referendumsko vprašanje. Te bodo različne barve: za referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo vijolična, za preferenčni glas modra, za rabo konoplje v medicinske namene rumena, za osebno rabo konoplje pa rdeča, je povedal Zorčič. Volivci glasujejo tako, da pri vsakem referendumskem vprašanju obkrožijo besedo »za« ali »proti«.

Na evropskih volitvah pa bodo volivci izbirali med 11 kandidatnimi listami. Volivec glasuje tako, da obkroži zaporedno številko liste, za katero želi glasovati. Ob tem lahko odda tudi preferenčni glas, in sicer tako, da obkroži številko pred imenom in priimkom kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi na listi. Golob je ob tem opozoril, da morajo volivci preferenčni glas dati kandidatu iste liste, za katero glasujejo, sicer glasovnica ne bo veljavna. V primeru, da volivec obkroži le ime kandidata, pa se šteje tudi glas za listo, ki ji pripada, in je torej glasovnica veljavna.

V nedeljo čez dan bodo znani podatki o volilni udeležbi. Za udeležbo do 11. in do 16. ure bodo znani le za evropske volitve, končni podatki pa tudi za vsak posamezni referendum. Medtem bo za predčasno glasovanje znana udeležba za evropske volitve ter za referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Po zaprtju volišč ob 19. uri bodo volilni odbori začeli šteti glasovnice. Najprej bodo prešteli glasovnice z evropskih volitev, saj so zaradi preferenčnih glasov te najbolj zahtevne, poleg tega pa gre po Golobovih besedah za primarne volitve in je zato prav, da te glasovnice preštejejo naprej. A bodo rezultati znani šele po 23. uri, ko se zapre zadnje volišče v EU.

Po preštetih glasovnicah z evropskih volitev se bodo volilni odbori najprej lotili štetja glasovnic z referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, nato pa po vrsti še z referenduma o preferenčnem glasu ter referenduma o rabi konoplje za medicinske namene, nazadnje pa glasove z referenduma o uporabi konoplje za osebno rabo. Prvi neuradni izidi referendumov bodo tako znani po 21. uri.