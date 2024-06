»Oprosti, Klara, da sem to storil! Rad bi ti povedal, da mi je zelo zelo hudo. Za vse, kar sem ti povzročil. Ampak tako zelo sem si želel, da bi bila spet skupaj. Oprosti za vse, kar si pretrpela, upam, da ne boš imela kakšnih trajnih posledic. Do mene si bila vedno dobra, ker taka si, dober človek. Hvala za vse, kar si naredila zame. Želim, da bi bila v življenju srečna, ker si to zaslužiš. Oprosti, Klara, in drži se!« je danes svojo nekdanjo zunajzakonsko partnerico Klaro P. nagovoril 43-letni Benjamin Mihelič. Štiridesetletnico je 5. februarja okoli 6.45 na avtobusu ljubljanskega mestnega prometa številka 14 zabodel z nožem in jo hudo poškodoval, zato je obtožen poskusa uboja. Na sodišče ga zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov danes niso mogli pripeljati, zato se je iz pripora oglasil prek videokonferenčne povezave.

Vedno v oporo

Mihelič je priznal, da je nekdanjo partnerico zabodel, zanikal pa, da jo je hotel ubiti. »Tega nisem načrtoval, nisem ji hotel vzeti življenja. Nikoli v življenju nisem bil agresiven, sploh pa ne do žensk,« je zagotovil. Pojasnil je, da sta šla s Klaro narazen novembra lani in da je bil kriv sam. »Izgubil sem jo zaradi svojih napak, zaradi prekletega alkohola!« je poudaril. Kot je dejal, ji je obljubljal, da bo šel na zdravljenje, a tega ni storil. V določenih obdobjih je sicer mislil, da mu bo uspelo, da se bo spet postavil na noge, potem pa je spet sledil padec. Ves ta čas Klare nikakor ni mogel preboleti.

»Brez nje ni bilo več nobenega smisla, mislil sem samo še na smrt,« je pojasnil in dodal, da je poskušal narediti samomor in bil zaradi tega tudi hospitaliziran. S Klaro sta bila sicer večkrat v stiku, komunicirala sta prek sms sporočil, spodbujala ga je k zdravljenju in mu bila v oporo. Dan pred napadom je popil več kot deset steklenic piva, vzel je tudi tablete, ki mu jih je zaradi nespečnosti predpisala psihiatrinja. Zvečer je Klari napisal, da so se mu spet pojavile misli na samomor in da rabi pomoč. Odzvala se je prijazno, spodbujala ga je, nič se nista sprla, je povedal.

Še čuti posledice

Potem pa se je naslednji dan zbudil z mislijo, da jo mora prepričati, da se bo vrnila k njemu. »Ves čas sem upal, da mi bo dala še eno priložnost. Tisti ponedeljek pa je bilo, kot da sem se zlomil. Hotel sem, da se vrne, a sem naredil največjo napako v svojem življenju, da sem s seboj vzel nož,« je dejal. Ovil ga je v nek papir ali blago in se s taksijem odpeljal na postajo, kjer je običajno na avtobus čakala Klara. Sledil ji je na avtobus. »Vse se je tako hitro odvilo. Ne vem, kaj mi je bilo, da sem planil nanjo. Sunil sem z nožem, potem pa kot okamenel stal in jo gledal. Potem sem zagledal krvav madež na njenih oblačilih, ljudje so vpili, panika... Hotel sem samo oditi, a so me ljudje zadržali.« Na vprašanje, zakaj je vzel nož, če jo je hotel le prepričati v vrnitev, je odvrnil, da sploh ni razmišljal, kako bi vrnitev dosegel z nožem.

Klara je pričala, da je imela slušalke v ušesih in ga sploh ni opazila, dokler se ni pojavil ob njej. »Zavpil je, 'za vse si ti kriva, Klara', slišati je bil kot ranjena žival,« je opisala in dodala, da je potem zagledala nož. Šele ko je odpela bundo in zagledala rdeč madež na majici, je ugotovila, da je poškodovana. »Včasih me je še vedno strah iti na avtobus. Oprezam, kdo je na postaji, kdo na avtobusu, da se prepričam, da je varno,« je rekla. Obiskuje psihiatra in psihoterapevtko, pa tudi društvo, v katerem se ukvarjajo z nasiljem v družini.

Povedala je, da je Miheliča zapustila zaradi njegovih pijanih izpadov. Alkoholiziran je bil nesramen, žalil jo je, očital, da je »dosadna«, govoril, da noče biti več z njo in podobno. Trezen se je opravičeval in obljubljal, da bo nehal s pitjem, a nič od tega. Ni bil pa nikoli nasilen, tudi ko je bil pijan, se nikoli ni počutila ogroženo, je zagotovila.

