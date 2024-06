»Stranke obveščamo, da so zaradi stavke vsi termini odpovedani,« smo zasledili na spletni strani Upravne enote Ljubljana. Pri tem so dodali, da se v času uradnih ur stranke še vedno lahko oglasijo na izpostavah UE na Linhartovi in Tobačni v Ljubljani,»kjer bomo sprejeli omejeno število strank«.

Upravna enoti Ljubljana je ena izmed 31 enot po državi, kjer že tretji teden stavkajo vse dni v tednu. Zaradi stavke so sicer že 19. maja zaprli vse krajevne urade UE Ljubljana. V kolikor potrebujete storitev upravne enote, je to še vedno mogoče storiti z nenapovedanim obiskom, a pripravite se na dolgo čakanje na prostem.

Že danes, ko je formalno še veljal sistem naročanja, je za opravek na upravni enoti na Linhartovi bilo potrebno na dežju čakati tudi po uro ali več, in to ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Ministrstvo za javno upravo se je na stavko 23. maja odzvalo z dopisom, v katerem so razširili seznam nujnih nalog, ki morajo na upravnih enotah bit sprejete brez individualne presoje stavkovne straže, ali je posamezna naloga nujna ali ne.

Dopis nujnih nalog je tako širok, da je Frančišek Verk, predsednik sindikata državnih organov Slovenije, ocenil, da je tam večina nalog, ki jih upravne enote opravljajo v času normalnega delovanja. »Zakon o stavki govori o določitvi najnujnejših del in nalog, ne pa o vseh nalogah, saj je na ta način stavka nemogoča oziroma prepovedana,« se je predsednik sindikata kritično odzval na dopis ministrstva.

Odziv na dopis ministrstva

Po naših informacijah se na UE Ljubljana do prejšnjega tedna niso držali dopisa pristojnega ministrstva. Zaradi individualnega odločanja o nujnosti posamezne naloge so nastajale dolge vrste. Številni ljudje so bili po dolgotrajnem čakanju – tudi uri ali več - zavrnjeni, ker recimo za podaljšanje osebne izkaznice ali potnega lista niso predložili ustreznega dokazila.

Danes smo prav tako videli vrste pred UE Linhartova, na dežju je stalo več deset ljudi, tako naročenih kot tistih, ki so prišli nenapovedano. Za razliko od prejšnjega tedna so sprejeli vse prošnje za podaljšanje osebnih dokumentov in drugih zadev iz dopisa ministrstva.

Kot so nam povedali člani stavkovne straže, so v stavkovnem odboru sprejeli sklep, da se bodo do nadaljnjega držali sklepa ministrstva o naboru nujnih nalog.

Bela stavka

Smo pa neuradno izvedeli, da se v sindikatu vendarle držijo neke vrste bele stavke, saj so ljudje danes kljub dopisu ministrstva dolgo časa čakali v vrsti pred UE Linhartova. Stavkovna straža je ljudi obravnavala postopoma, v pet ali deset minutnih intervalih.

Ali je stranka bila naročena ali ne, ni vplivalo na čakalni red, zato se zdi, da je UE Ljubljana z odpovedjo naročenih terminov samo formalizirala stanje, ki ga je danes uvedla stavkovna straža.

Zaposleni na upravnih enotah stavkajo zaradi prenizkega plačila in preobremenjenosti. Pri tem dodajajo, da zaradi plač uradniki zapuščajo upravne enote, novih pa ne uspejo privabiti, zaostanki so zato čedalje daljši. Zahtevajo takojšnje zvišanje plač za sedem plačnih razredov še pred zaključkom pogajanj o plačnih razredih.