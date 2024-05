V Iranu predsedniške volitve razpisali za 28. junij

Iranske oblasti so sporočile, da bodo po smrti predsednika Ebrahima Raisija in njegovih spremljevalcev novega predsednika države izbirali na volitvah 28. junija. Datum volitev so skupaj sprejeli vodje sodne, izvršilne in zakonodajne veje oblasti v Iranu.