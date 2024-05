The EU expresses its sincere condolences for the death of President Raisi and Foreign Minister Abdollahian, as well as other members of their delegation and crew in a helicopter accident. Our thoughts go to the families. — Charles Michel (@CharlesMichel) May 20, 2024

Janez Janša, nekdanji premier Slovenije, je objavil: »Oprosti, Charles Michel. Ne v mojem imenu.« »Evropsko sožalje za smrt mesarja in krutega množičnega morilca,« je dejal Theo Francken, poslanec konzervativne Nove flamanske zveze v Belgiji, preden je omenil »ugrabitev« državljanov EU. »Ne v mojem imenu,« je dejal tudi Charlie Weimers, evropski poslanec za švedske demokrate, ki podpirajo koalicijsko vlado v Stockholmu, potem ko je Josep Borrell, glavni diplomat EU, prav tako izrazil »sožalje«.

»Ne v mojem imenu,« je dejal Wilders, ki je prejšnji teden sklenil koalicijski sporazum, ki bo njegovo stranko pripeljal v vlado na Nizozemskem. »Upam, da bo Iran kmalu postal sekularna država z svobodo za iransko ljudstvo in brez zatiralskega in barbarskega islamskega režima mullahov.«

Njegova koalicijska partnerica Caroline van der Plas, voditeljica nizozemske kmečke stranke, je objavila popravljeno različico Michelovega tvita. Ta je izrekla sožalje »sorodnikom Irancev, ki jih je režim umoril« in »vsem sorodnikom žrtev terorističnih napadov, financiranih s strani Irana«.

Proevropski politiki so bili prav tako ogorčeni. Nathalie Loiseau, nekdanja ministrica za Evropo in tesna zaveznica Emmanuela Macrona, je dejala: »Mislim na iransko ljudstvo, na katerega bi morali vsi misliti. Na ženske, katerih svoboda je zatirana, na umetnike, na novinarje, na preganjane aktiviste za človekove pravice, na naše sodržavljane, ki so državni talci.« »Sporočilo predsednika Evropskega sveta je njegovo lastno,« je dodala gospa Loiseau, ki je evropska poslanka in članica iste evropske liberalne stranke kot Michel.

»Želim, da vsi ljudje v Iranu vedo, da Charles Michel tukaj govori kot zasebna oseba, ne kot predsednik Evropskega sveta in zagotovo ne v imenu Evropejcev,« je dejala Hannah Neumann, nemška zelena evropska poslanka. »Kako pa bi bilo z zagotavljanjem vizumov za nujne primere EU zagovornikom človekovih pravic in drugim žrtvam tega režima, ki potrebujejo pomoč?« je dodala.

Na smrt se je odzval tudi Janez Lenarčič, evropski komisar za krizno upravljanje, ki je dejal, da uporablja svoj Copernicusov sistem za satelitsko kartiranje v nujnih primerih, da bi izsledil njegov pogrešani helikopter. Vendar pa je njegova uporaba hashtaga »#EUSolidarity« povzročila jezo.

Upon Iranian request for assistance we are activating the 🇪🇺's @CopernicusEMS rapid response 📡 mapping service in view of to the helicopter accident reportedly carrying the President of #Iran and its foreign minister. #EUSolidarity — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) May 19, 2024

»Popolna skrivnost mi je, kako lahko Evropska komisija pokaže #EU solidarnost z Iranom,« je dejala Marie-Agnes Strack-Zimmermann, glavna kandidatka liberalcev na junijskih evropskih volitvah. »Kakšen nesrečen hashtag, kakšna norčevanje iz pogumnih borcev za človekove pravice v Iranu. Pričakujem pojasnilo za to,« je dodala.

Stotine Irancev je bilo ubitih med teheranskim zatrtjem protestov, ki jih vodijo ženske, in Evropejci so bili samovoljno pridržani s strani režima, vključno s Johanom Floderusom, švedskim uradnikom EU. Iran je dobavljal drone Rusiji za njeno vojno v Ukrajini in sponzorira mednarodni terorizem. Pod trdo linijo Raisijevega predsedovanja je letos prvič neposredno napadel Izrael.

»EU izraža svoje iskreno sožalje za smrt predsednika Raisija,« je dejal Michel, nekdanji belgijski premier, ki predseduje vrhom voditeljev EU v Bruslju, v sporočilu, objavljenem na X.