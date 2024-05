Prva razprava bo potekala 28. maja ob 17. uri v Mladinskem centru Klub Jedro na Cesti ob Sori 15. Druga bo 30. maja ob 17. uri v gasilskem domu PGD Zgornje Pirniče na naslovu Zgornje Pirniče 31g. Na razpravah bodo udeleženci opredelili ključne izzive na področju hoje, kolesarjenja, javnega potniškega prometa in vožnje z osebnimi vozili. Na podlagi ugotovitev z javnih razprav bo občina iskala rešitve in ukrepe za pereče probleme. Razpravo bo vodil predstavnik Inštituta za politike prostora (IPoP), ob podpori Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije in Ljubljanskega urbanističnega zavoda, ki sestavljajo konzorcij partnerjev za izdelavo celostne prometne strategije.