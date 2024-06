Za Pedersena je bila to prva zmaga po 24. marcu, ko je dobil preizkušnjo Gent - Wevelgem. Skupno je slavil 42. v karieri in osmič letos.

V današnjem sprintu je bil po dobrih štirih urah za skoraj dolžino kolesa močnejši od Irca Sama Bennetta (Decathlon AG2R) in Francoza Huga Pagea (Intermarche-Wanty).

Štiriintridesetletni Roglič je prvo etapo varno preživel v glavnini. Ciljno črto je prečkal kot 72., njegov teren pa prihaja v nadaljevanju preizkušnje. Ob Rogliču sta glavna favorita za končno zmago še Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates).

ROGLIC IS HERE 😍 Primoz Roglic is ready to go at the Criterium du Dauphine as he prepares to battle Remco Evenepoel ahead of the Tour de France 🇫🇷#cycling#roglic#roadcyclingpic.twitter.com/FfqcaIPpi6