Tovarniška ekipa Ducatija je na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu v elitnem razredu motoGP v Mugellu dosegla dvojno zmago. Najhitrejši je bil svetovni prvak Italijan Francesco Bagnaia, ki se je na vodilno mestu prebil s starta in ga do konca dirke ni več izpustil iz rok. Drugi je bil njegov rojak Enea Bastianini, tretji pa vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Martin (Pramac Ducati). Italijan je Španca prehitel v zadnjem krogu ter poskrbel za italijanski delirij.

Poklon Bagnaie Mugellu

V boju za drugo in tretje mesto so bili Bastianini, Martin in Španec Marc Marquez (Ducati Gresini), ki so bili ob Bagnaii razred zase pred tekmeci. Bastianini je bil še pet krogov pred koncem četrti, potem ko sta se z Marquezom izmenjavala na tretjem in četrtem mestu. Do konca dirke je prehitel Marqueza in v zadnjem ovinku še Martina. Bagnaia je bil najboljši tudi v sobotnem sprintu, tako da je slavil dvojno zmago pred domačimi navijači. Ker je Martin v soboto ostal brez točk, je Bagnaia razliko v skupnem seštevku zmanjšal na 18 točk zaostanka.

»Ni bilo lahko, a sem na startu ubral pravo zunanjo linijo. Potem pa samo še narekoval ritem. Konec tedna je bil fantastičen, sijajno delo smo opravili, hvala vsem v ekipi. Hvala, Italija, hvala, Mugello,« se je vsem v tovarniški ekipi in gledalcem priklonil Francesco Bagnaia, ki je po slabšem začetku sezone, v kateri je prevladoval Jorge Martin, v vse boljši formi. Do konca prvenstva se namreč obeta zanimiv boj za naslov svetovnega prvaka.

Bastianini ga je presenetil

»Za mano je težko obdobje, ampak tokrat je šlo vse po načrtih. Ko me je Marc prehitel, sem si rekel 'zdaj pa dovolj' in šel na polno. Na koncu sem videl, da je dosegljivo tudi drugo mesto,« se je drugega mesta veselil Enea Bastianini, medtem ko je bil Jorge Martin precej manj zadovoljen z izkupičkom: »Slabe volje sem zaradi razpleta v zadnjem krogu. Bagnaia je imel res oster ritem, videl sem, da ga ne bom mogel ujeti. Zadovoljil sem se z drugim mestom, a nisem bil dovolj pozoren in zato nisem mogel odbiti napada Bastianinija.«

V šibkejših razredih sta zmagala Američan in Kolumbijec. V moto2 je bil najhitrejši Joe Roberts, v moto3 pa David Alonso. Pred dirkači so najprej štirje tedni premora, saj bo naslednja dirka na Nizozemskem 30. junija.