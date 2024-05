Sindikat želi od Goloba odgovore na nekaj vprašanj, med drugim jih zanima, ali je vlada odstopila od dogovorjenega cilja, da bodo v nov plačni sistem v javnem sektorju vstopili z odpravljenimi plačnimi nesorazmerji, in ali se je odločila zavestno kršiti stavkovni sporazum. Ob tem so navedli, da pričakujejo natančno argumentacijo, kje je razvidno, da vladni predlog plačna nesorazmerja odpravlja.

“V dopolnjenem stavkovnem sporazumu, ki ga je vlada sklenila s Svizom februarja letos, vlada izrecno priznava porušena razmerja med plačami zaposlenih v vzgoji in izobraževanju na eni strani ter zaposlenimi v zdravstvu, socialnem varstvu in javni upravi na drugi,” so zapisali v sporočilu za javnost in spomnili, da je vlada na podlagi lastnih izračunov, ki se ujemajo z izračuni Sviza, v stavkovnem sporazumu potrdila dejstvo, da plače v vzgoji in izobraževanju zaostajajo za gibanjem plač v drugih dveh velikih dejavnostih javnega sektorja.

Po mnenju sindikata vladni predlog za odpravo plačnih nesorazmerij v vzgoji in izobraževanju sploh ne odpravlja, saj se je vlada, čeprav je ugotovila in v stavkovnem sporazumu eksplicitno priznala, da nesorazmerja obstajajo, zatekla v splošno povišanje plač in tako ponavlja zgodbo iz leta 2018.

Spomnili so tudi, da se je vlada v stavkovnem sporazumu, ki ga je sklenila s Svizom, zavezala, da bo pokrila vse stroške splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, če bo dogovorjeno kršila. Zato je po njihovem mnenju dejstvo, da vlada ne odpravlja zaostankov pri vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju, očitna kršitev stavkovnega sporazuma.