vJužna Koreja bo v celoti prekinila vojaški sporazum s Severno Korejo, katerega cilj je zmanjšanje napetosti med državama, je danes sporočil svet za nacionalno varnost v Seulu in pojasnil, da bi jim to omogočilo takojšnje odzivanje na provokacije Pjongjanga. Na fotografiji predsednik južne Koreje Yoon Suk Yeol (Foto: via REUTERS)