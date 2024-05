»Oklahoma je izjemna ekipa. Shai Gilgeous-Alexander je odličen, mlado ekipo je vodil do prvega mesta na zahodni konferenci. Imajo kakovostne posameznike in pravo kemijo v moštvu, zato se zavedamo, da je pred nami hud boj. Oklahomo izjemno spoštujemo, zato je še toliko bolj pomembno, da nam je uspelo dobiti tekmo na gostovanju,« se je po zmagi na drugi tekmi drugega kroga končnice v ligi NBA smejalo slovenskemu zvezdniku pri Dallasu Luki Dončiću. 25-letni Ljubljančan je končno ujel tudi pravi ritem pri metih za tri točke, saj jih je od osmih poizkusov zadel pet, tekmo pa sklenil pri 29 točkah, desetih skokih in sedmih asistencah. Tretja tekma bo v soboto 21.30 po slovenskem času v Dallasu.

Navijači Oklahome so ga podžgali

Prav Dončić je bil tisti, ki je na drugi tekmi proti Oklahomi povlekel Dallasov voz. Potem ko je na prvi prikazal eno slabših predstav v končnici, je bil na drugi agresiven od samega začetka, v prvi četrtini dosegel 16 točk in s tem dal zagon soigralcem. »Pokazali smo pravo mentaliteto. To je bila ena najtežjih tekem v moji karieri. Vedeli smo, da moramo narediti spremembe in dvigniti igro, če želimo ugnati tako kakovostno moštvo, kot je Oklahoma. Če se meni ali Irvingu odpre zgodaj, potem nama sledi celotna ekipa,« je bil zadovoljen Luka Dončić. Prav tako 29 točk je pri Dallasu dosegel PJ Washington, s klopi pa sta zablestela Tim Hardaway Jr (17 točk) in Josh Green (11 točk). Nekoliko zadržan je bil to pot Kyrie Irving, ki je sicer zbral enajst asistenc, a dosegel zanj skromnih devet točk. »Je bil pa zato izjemen v obrambi. Vem, da tega ne boste izpostavljali, a je bil eden ključnih posameznikov pri zmagi,« je poudaril Dončić.

V igri Dallasove številke 77 se sicer opazi, da ni v najboljšem zdravstvenem stanju, kar je potrdil sam pred časom, a hkrati poudaril, da zdaj ni čas za pritoževanje. Bolj lahko njegove težave s kolenom in druge manjše poškodbe skrbijo Košarkarsko zvezo Slovenije, saj reprezentanco v kratkem čakajo kvalifikacije za olimpijske igre. Kri so zavohali tudi navijači Oklahome, ki so ga z vzkliki in zbadanji poskušali še dodatno zmesti, a bi morali do zdaj že vedeti, da ga to le dodatno motivira. »Dobro veste, da imam takšne stvari rad. Motil me je le posameznik ob igrišču, ki se je verbalno spravil na mojo družino. To mi ni bilo všeč. Še toliko manj, ker gre za odraslega človeka, ki si takšnih stvari enostavno ne bi smel privoščiti,« je bil jasen Dončić.

Agresivni Dallas presenetil nasprotnika

Pri Oklahomi je bil s 33 točkami, 12 skoki in osmimi asistencami najbolj razigran Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams je dosegel 20 točk. »Dallas je igral zelo agresivno in iz težkih položajev zadel veliko metov. Res so bili agresivni, mi pa za to nismo našli pravega odgovora,« je razloge za poraz videl Shai Gilgeous-Alexander in za zadete težke mete izpostavil tudi Dončića. »Uspelo se nam je vrniti po zaostanku v prvem polčasu, a smo nato spet popustili. Zdaj nas čaka velik izziv v Dallasu. Morali bomo igrati precej bolje.« Oklahomi je Dallas nasul 119 točk, prvič v končnici pa se je zgodilo, da so Gilgeous-Alexander in soigralci prejeli več kot 95 točk. »To ni nič posebnega. Smo v drugem krogu končnice, nasproti nas pa stoji izjemno moštvo. Kakovost košarke je najvišji možni ravni. Uspel nam je začetni udarec, zdaj pa smo ga prejeli nazaj. Moramo ga sprejeti in poskrbeti, da bomo na naslednjem obračunu bolje pripravljeni,« pa je situacijo ocenil trener Oklahome Mark Daigneault.

